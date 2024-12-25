Самолет, летевший в Чечню, мог разбиться после столкновения со стаей птиц

Самолет, потерпевший крушение в Казахстане, столкнулся со стаей птиц
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Самолет мог столкнуться со стаей птиц
Самолет мог столкнуться со стаей птиц Фото:

Пассажирский самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, мог потерпеть крушение из-за столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

«По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц, сообщили в компании», — передает Sputnik Азербайджан в своем telegram-канале. Там добавили, что воздушное судно произвело аварийную посадку на расстоянии трех километров от города Актау.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау в Казахстане. Борт, по предварительным данным, совершил вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц. URA.RU ведет онлайн-трансляцию случившегося.

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Пассажирский самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, мог потерпеть крушение из-за столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан. «По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц, сообщили в компании», — передает Sputnik Азербайджан в своем telegram-канале. Там добавили, что воздушное судно произвело аварийную посадку на расстоянии трех километров от города Актау. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау в Казахстане. Борт, по предварительным данным, совершил вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц. URA.RU ведет онлайн-трансляцию случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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