Самолет, летевший в Чечню, мог разбиться после столкновения со стаей птиц

Пассажирский самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, мог потерпеть крушение из-за столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
«По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц, сообщили в компании», — передает Sputnik Азербайджан в своем telegram-канале. Там добавили, что воздушное судно произвело аварийную посадку на расстоянии трех километров от города Актау.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау в Казахстане. Борт, по предварительным данным, совершил вынужденную посадку из-за столкновения со стаей птиц. URA.RU ведет онлайн-трансляцию случившегося.
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