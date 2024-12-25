Очевидцы сняли видео крушения самолета с россиянами в Казахстане: кадры от падения до приезда скорой

Очевидцы сняли видео падения пассажирского самолета Embraer 190, летевшего из Баку в Грозный, в Казахстане. На его борту находилось 67 пассажиров, большинство из которых — граждане России. URA.RU публикует кадры с момента падения судна до приезда скорой помощи.
На кадрах видно, как самолет стремительно снижается, а затем происходит взрыв. Вокруг места происшествия распространяется дым. На место происшествия прибыла скорая помощь. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшими.
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