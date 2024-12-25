Очевидцы сняли видео крушения самолета с россиянами в Казахстане: кадры от падения до приезда скорой

Очевидцы сняли видео падения самолета с россиянами в Казахстане
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На месте падения самолета работает скорая помощь
На месте падения самолета работает скорая помощь Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший и Баку в Грозный

Очевидцы сняли видео падения пассажирского самолета Embraer 190, летевшего из Баку в Грозный, в Казахстане. На его борту находилось 67 пассажиров, большинство из которых — граждане России. URA.RU публикует кадры с момента падения судна до приезда скорой помощи.

На кадрах видно, как самолет стремительно снижается, а затем происходит взрыв. Вокруг места происшествия распространяется дым. На место происшествия прибыла скорая помощь. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшими. 

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Очевидцы сняли видео падения пассажирского самолета Embraer 190, летевшего из Баку в Грозный, в Казахстане. На его борту находилось 67 пассажиров, большинство из которых — граждане России. URA.RU публикует кадры с момента падения судна до приезда скорой помощи. На кадрах видно, как самолет стремительно снижается, а затем происходит взрыв. Вокруг места происшествия распространяется дым. На место происшествия прибыла скорая помощь. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшими. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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