Захарова высказалась о крушении самолета с россиянами в Казахстане

Захарова: дипломаты РФ будут отслеживать ситуацию в связи с авиакатастрофой
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Захарова заявила, что российские дипломаты будут следить за ситуацией в Казахстане
Захарова заявила, что российские дипломаты будут следить за ситуацией в Казахстане Фото:
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В Казахстане упал самолет, летевший и Баку в Грозный

Дипломаты РФ, которые находятся и работают в Казахстане, будут следить за ситуацией после крушения самолета. Об этом сообщила Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Дипломаты РФ, работающие в Казахстане, будут отслеживать ситуацию в связи с авиакатастрофой», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что родственники пострадавших могут обратиться на горячую линию МЧС Казахстана.

25 декабря вблизи города Актау произошла авиакатастрофа. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Предварительной причиной называется стая птиц, которая могла попасть в мотор самолета.

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Дипломаты РФ, которые находятся и работают в Казахстане, будут следить за ситуацией после крушения самолета. Об этом сообщила Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. «Дипломаты РФ, работающие в Казахстане, будут отслеживать ситуацию в связи с авиакатастрофой», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что родственники пострадавших могут обратиться на горячую линию МЧС Казахстана. 25 декабря вблизи города Актау произошла авиакатастрофа. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Предварительной причиной называется стая птиц, которая могла попасть в мотор самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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