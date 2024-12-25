Захарова высказалась о крушении самолета с россиянами в Казахстане

Дипломаты РФ, которые находятся и работают в Казахстане, будут следить за ситуацией после крушения самолета. Об этом сообщила Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
«Дипломаты РФ, работающие в Казахстане, будут отслеживать ситуацию в связи с авиакатастрофой», — передает слова Захаровой РИА Новости. Она добавила, что родственники пострадавших могут обратиться на горячую линию МЧС Казахстана.
25 декабря вблизи города Актау произошла авиакатастрофа. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Предварительной причиной называется стая птиц, которая могла попасть в мотор самолета.
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