Президент Азербайджана экстренно отменил поездку в РФ из-за крушения самолета

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Алиев возвращается с саммита СНГ в Азербайджан
Алиев возвращается с саммита СНГ в Азербайджан Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший и Баку в Грозный

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прерывает свое участие в саммите СНГ в России и возвращается в Баку после сообщения о катастрофе самолета авиакомпании AZAL, который потерпел крушение на территории Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с саммита СНГ в связи с крушением самолета AZAL», — передает РИА Новости. Издание ссылается на свой источник. 

Ранее самолет Embraer 190, следовавший по маршруту из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана. В результате катастрофы погибли 16 человек, находившихся на его борту. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прерывает свое участие в саммите СНГ в России и возвращается в Баку после сообщения о катастрофе самолета авиакомпании AZAL, который потерпел крушение на территории Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с саммита СНГ в связи с крушением самолета AZAL», — передает РИА Новости. Издание ссылается на свой источник.  Ранее самолет Embraer 190, следовавший по маршруту из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана. В результате катастрофы погибли 16 человек, находившихся на его борту. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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