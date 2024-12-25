Президент Азербайджана экстренно отменил поездку в РФ из-за крушения самолета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прерывает свое участие в саммите СНГ в России и возвращается в Баку после сообщения о катастрофе самолета авиакомпании AZAL, который потерпел крушение на территории Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с саммита СНГ в связи с крушением самолета AZAL», — передает РИА Новости. Издание ссылается на свой источник.
Ранее самолет Embraer 190, следовавший по маршруту из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана. В результате катастрофы погибли 16 человек, находившихся на его борту. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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