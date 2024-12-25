Жительница Кургана выиграла спор у завода из-за снижения зарплаты

Жительница Кургана вступила в спор с одним из заводов, на котором работает маляром. Поводом стала уменьшенная зарплата, полученная женщиной. Она обратилась в суд, который признал невыплату необоснованной. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников завода.
«Женщина работает маляром цеха одного из ведущих промышленных предприятий. Ей в зарплате применили понижающий коэффициент, не отразив это в расчетке», — рассказали источники. По данным источников, женщина обратилась в суд и добилась доплаты.
Данные подтвердились информацией судебных инстанций. Согласно содержанию иска женщины, она недополучила положенные деньги и пошла разбираться к начальству. Там ей сообщили, что прошел совет бригады. Было принято решение уменьшить на несколько тысяч рублей положенные ей премиальные выплаты из-за нарушения рабочей дисциплины. Поскольку в расчетке этого отражено не было, то женщина пошла в суд.
Представители завода показали, что коэффициент трудового участия был понижен из-за того, что женщина во время рабочего дня устраивала сверхнормативные перекуры, ходила бесцельно по цеху и отвлекала коллег от работы. При этом доказательств такого поведения предоставлено не было. Содержание предоставленных представителями завода видеозаписей не подтвердило выраженную в суде позицию.
Суд постановил взыскать с предприятия, несвоевременно выплатившему зарплату, остатки денег в пользу маляра. Также женщине выплатят небольшую компенсацию морального ущерба.
Проблемы с соблюдением трудового законодательства на предприятиях Курганской области не новы. Так, воспитателя из сельской школы уволили с нарушениями. Женщине удалось восстановиться на работе и получить компенсацию.
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