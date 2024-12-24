24 декабря 2024

Жители ХМАО ищут старые фото ради бесплатных билетов на концерт SHAMANa. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель конкурса получит два пригласительных на концерт SHAMANa
Победитель конкурса получит два пригласительных на концерт SHAMANa Фото:

Дворец искусств в Нижневартовске разыгрывает бесплатные билеты на концерт Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Испытать удачу вартовчанам предлагают с помощью фото с новогодних утренников.

«Запускаем розыгрыш билетов на концерт SHAMANa за лучшее новогоднее фото с утренника», — следует из сообщения, опубликованного в паблике дворца искусств в соцсети «ВКонтакте». Победителю достанется два пригласительных билета на концерт. Счастливчика выберут из числа финалистов, чьи фото наберут больше всего лайков.

Вартовчане уже заразились азартом и делятся в комментариях к посту фото с утренников. Многие из них показали свои детские ретро–фото. «Этому фото уже 28 лет, мне тут два года», — подписала снимок подписчица.

Гастрольный тур SHAMANa в ХМАО запланирован в 2025 году. Артист выступит с концертами в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

Победитель конкурса получит два пригласительных на концерт SHAMANa
Победитель конкурса получит два пригласительных на концерт SHAMANa
Фото:

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Дворец искусств в Нижневартовске разыгрывает бесплатные билеты на концерт Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Испытать удачу вартовчанам предлагают с помощью фото с новогодних утренников. «Запускаем розыгрыш билетов на концерт SHAMANa за лучшее новогоднее фото с утренника», — следует из сообщения, опубликованного в паблике дворца искусств в соцсети «ВКонтакте». Победителю достанется два пригласительных билета на концерт. Счастливчика выберут из числа финалистов, чьи фото наберут больше всего лайков. Вартовчане уже заразились азартом и делятся в комментариях к посту фото с утренников. Многие из них показали свои детские ретро–фото. «Этому фото уже 28 лет, мне тут два года», — подписала снимок подписчица. Гастрольный тур SHAMANa в ХМАО запланирован в 2025 году. Артист выступит с концертами в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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