SHAMAN выступит со своими хитами в ХМАО

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, представит новую концертную программу «Победа!» в городах ХМАО: Ханты-Мансийске и Нижневартовске — 22 и 25 апреля 2025 года. Информация появилась на сайте агентства «Артисты Звезды».
«В новую концертную программу, премьера которой состоялась на Красной площади в День российского флага, вошли свежие песни, специально написанные музыкантом для „Победы!“, и золотые хиты — „Встанем“, „Я русский“, „Моя Россия“ и другие, уже полюбившиеся миллионам россиян композиции», — сообщают на сайте.
Певец отправится в большой гастрольный тур, в рамках которого уже запланировано свыше 100 выступлений по всей России. Также он планирует выступить в новых регионах.
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