30 октября 2024

SHAMAN выступит со своими хитами в ХМАО

SHAMAN представит новую концертную программу в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN приедет в ХМАО
SHAMAN приедет в ХМАО Фото:

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, представит новую концертную программу «Победа!» в городах ХМАО: Ханты-Мансийске и Нижневартовске — 22 и 25 апреля 2025 года. Информация появилась на сайте агентства «Артисты Звезды».

«В новую концертную программу, премьера которой состоялась на Красной площади в День российского флага, вошли свежие песни, специально написанные музыкантом для „Победы!“, и золотые хиты — „Встанем“, „Я русский“, „Моя Россия“ и другие, уже полюбившиеся миллионам россиян композиции», — сообщают на сайте.

Певец отправится в большой гастрольный тур, в рамках которого уже запланировано свыше 100 выступлений по всей России. Также он планирует выступить в новых регионах.

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Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, представит новую концертную программу «Победа!» в городах ХМАО: Ханты-Мансийске и Нижневартовске — 22 и 25 апреля 2025 года. Информация появилась на сайте агентства «Артисты Звезды». «В новую концертную программу, премьера которой состоялась на Красной площади в День российского флага, вошли свежие песни, специально написанные музыкантом для „Победы!“, и золотые хиты — „Встанем“, „Я русский“, „Моя Россия“ и другие, уже полюбившиеся миллионам россиян композиции», — сообщают на сайте. Певец отправится в большой гастрольный тур, в рамках которого уже запланировано свыше 100 выступлений по всей России. Также он планирует выступить в новых регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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