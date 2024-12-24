Боец из ХМАО награжден медалью «За отвагу» за освобождение Авдеевки

Военнослужащий из Сургута Игорь Кононенко, служащий в батальоне ХМАО, был награжден медалью «За отвагу». Об этом сообщает телеграм-канал «Югра Солдату».
«Игорь службу в зоне СВО несет в батальоне ХМАО, 35 гвардейской отдельной мотострелковой бригады. За время службы „Катунь“ проявил себя как отважный, храбрый, смелый и грамотный командир, который не раз спасал своих товарищей от гибели. Поздравляем Игоря с государственной наградой — медалью „За отвагу“», — сказано в сообщении канала.
Кононенко участвовала в освобождении Авдеевки. Получил ранение и проходил лечение в госпитале.
Ранее UAR.RU писало, что участнику специальной военной операции из Сургута, известному под позывным «Шум», была вручена медаль «Жукова». Награда была присуждена за подвиги, совершенные во время проведения спецоперации.
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