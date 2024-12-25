Меняйло: взрыв в ТЦ во Владикавказе вызван падением обломков БПЛА

Взрыв в торговом центре во Владикавказе, в результате которого погибла женщина и пострадали 13 человек, произошел из-за падения обломков сбитого беспилотника. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло.
«По данным Министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА», — сообщил Меняйло в своем telegram-канале. Он уточнил, что эту же версию подтверждают спецслужбы. Камеры наблюдения ТЦ также зафиксировали, что взрыв произошел вне здания. Прямо сейчас идет поиск частей сбитого беспилотника.
Взрыв в торговом центре во Владикавказе произошел утром 25 декабря. Сразу после сообщений о взрыве telegram-канал Shot писал, что БПЛА попытался ударить по телевышке в городе. Меняйло назвал эту информацию фейком. Российские СМИ со ссылкой на спецслужбы изначально сообщали, что взрыв в ТЦ произошел из-за баллона с газом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.