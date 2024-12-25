Тюменские силовики проводят проверку из-за видео с угрозами школьнику от учителя

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По результатам проверки будет дана правовая оценка
По результатам проверки будет дана правовая оценка Фото:

В Тюмени следователи проводят проверку из-за видео, на котором учительница в Луговской школе угрожает ученику убийством. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«Следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Луговской школе учительница угрожала школьнику расправой. На кадрах женщина хватает ученика за плечи со словами: «Я тебя сейчас убью, рот закрой!». После инцидента педагога и директора учреждения уволили.

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В Тюмени следователи проводят проверку из-за видео, на котором учительница в Луговской школе угрожает ученику убийством. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. «Следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в Луговской школе учительница угрожала школьнику расправой. На кадрах женщина хватает ученика за плечи со словами: «Я тебя сейчас убью, рот закрой!». После инцидента педагога и директора учреждения уволили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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