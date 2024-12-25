Тюменские силовики проводят проверку из-за видео с угрозами школьнику от учителя

В Тюмени следователи проводят проверку из-за видео, на котором учительница в Луговской школе угрожает ученику убийством. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
«Следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в Луговской школе учительница угрожала школьнику расправой. На кадрах женщина хватает ученика за плечи со словами: «Я тебя сейчас убью, рот закрой!». После инцидента педагога и директора учреждения уволили.
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