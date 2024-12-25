Путин пригласил глав стран СНГ и их войска на Парад Победы

25 декабря 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Путин ждет гостей на Парад Победы Фото: Роман Наумов © URA.RU На Параде Победы в Москве 9 мая 2025 года ждут воинские расчеты из стран СНГ и и глав государств, входящих в Содружество. Приглашение лично озвучил президент России Владимир Путин на неформальном саммите стран СНГ, который начался 25 декабря в Игоре под Санкт-Петербургом. «Следующий год юбилейный — 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Ждем представителей стран СНГ на параде. Приглашаю лидеров на торжества по случаю 80-летия Победы», — заявил Путин в приветственном слове к участникам саммита. Президент России также подчеркнул, что победу над нацизмом надо продвигать как общую ценность для всего человечества. Обязательно надо стремиться к сохранению исторической правду об итогах Великой Отечественной войны, отметил Путин. Традиционный неформальный саммит СНГ проходит в курортном комплексе «Игора» (Ленинградская область). Владимир Путин подведет на нем итоги российского председательства в СНГ в 2024 году. В составе СНГ на данный момент входят 11 стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Параде Победы в Москве 9 мая 2025 года ждут воинские расчеты из стран СНГ и и глав государств, входящих в Содружество. Приглашение лично озвучил президент России Владимир Путин на неформальном саммите стран СНГ, который начался 25 декабря в Игоре под Санкт-Петербургом. «Следующий год юбилейный — 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Ждем представителей стран СНГ на параде. Приглашаю лидеров на торжества по случаю 80-летия Победы», — заявил Путин в приветственном слове к участникам саммита. Президент России также подчеркнул, что победу над нацизмом надо продвигать как общую ценность для всего человечества. Обязательно надо стремиться к сохранению исторической правду об итогах Великой Отечественной войны, отметил Путин. Традиционный неформальный саммит СНГ проходит в курортном комплексе «Игора» (Ленинградская область). Владимир Путин подведет на нем итоги российского председательства в СНГ в 2024 году. В составе СНГ на данный момент входят 11 стран.