Путин пригласил глав стран СНГ и их войска на Парад Победы

На Параде Победы в Москве 9 мая 2025 года ждут воинские расчеты из стран СНГ и и глав государств, входящих в Содружество. Приглашение лично озвучил президент России Владимир Путин на неформальном саммите стран СНГ, который начался 25 декабря в Игоре под Санкт-Петербургом.
«Следующий год юбилейный — 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Ждем представителей стран СНГ на параде. Приглашаю лидеров на торжества по случаю 80-летия Победы», — заявил Путин в приветственном слове к участникам саммита.
Президент России также подчеркнул, что победу над нацизмом надо продвигать как общую ценность для всего человечества. Обязательно надо стремиться к сохранению исторической правду об итогах Великой Отечественной войны, отметил Путин.
Традиционный неформальный саммит СНГ проходит в курортном комплексе «Игора» (Ленинградская область). Владимир Путин подведет на нем итоги российского председательства в СНГ в 2024 году. В составе СНГ на данный момент входят 11 стран.
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