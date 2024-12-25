Путин пригласил глав стран СНГ и их войска на Парад Победы

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Прямая линия "Итоги 2024 года" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин ждет гостей на Парад Победы Фото:

На Параде Победы в Москве 9 мая 2025 года ждут воинские расчеты из стран СНГ и и глав государств, входящих в Содружество. Приглашение лично озвучил президент России Владимир Путин на неформальном саммите стран СНГ, который начался 25 декабря в Игоре под Санкт-Петербургом.

«Следующий год юбилейный — 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Ждем представителей стран СНГ на параде. Приглашаю лидеров на торжества по случаю 80-летия Победы», — заявил Путин в приветственном слове к участникам саммита.

Президент России также подчеркнул, что победу над нацизмом надо продвигать как общую ценность для всего человечества. Обязательно надо стремиться к сохранению исторической правду об итогах Великой Отечественной войны, отметил Путин.

Традиционный неформальный саммит СНГ проходит в курортном комплексе «Игора» (Ленинградская область). Владимир Путин подведет на нем итоги российского председательства в СНГ в 2024 году. В составе СНГ на данный момент входят 11 стран.

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На Параде Победы в Москве 9 мая 2025 года ждут воинские расчеты из стран СНГ и и глав государств, входящих в Содружество. Приглашение лично озвучил президент России Владимир Путин на неформальном саммите стран СНГ, который начался 25 декабря в Игоре под Санкт-Петербургом. «Следующий год юбилейный — 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Ждем представителей стран СНГ на параде. Приглашаю лидеров на торжества по случаю 80-летия Победы», — заявил Путин в приветственном слове к участникам саммита. Президент России также подчеркнул, что победу над нацизмом надо продвигать как общую ценность для всего человечества. Обязательно надо стремиться к сохранению исторической правду об итогах Великой Отечественной войны, отметил Путин. Традиционный неформальный саммит СНГ проходит в курортном комплексе «Игора» (Ленинградская область). Владимир Путин подведет на нем итоги российского председательства в СНГ в 2024 году. В составе СНГ на данный момент входят 11 стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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