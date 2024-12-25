Екатеринбуржец, находившийся в упавшем самолете, рассказал о первых секундах после крушения

Житель Екатеринбурга, 48-летний Субконх Рахимов, который был на борту самолета «Азербайджанских авиалиний», разбившегося в Казахстане, перед падением пересел на другое место за кислородной маской. Он рассказал, что все, кто сидел рядом с ним, выжили.
«Летчику спасибо, он спас своим маневром. Если бы не он, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена», — передает telegram-канал Shot слова пассажира. Мужчина летел по делам в Грозный, у него была пересадка через Баку. Сейчас у него сильные головные боли.
По словам Рахимова, пилоты самолета пытались зайти на посадку в районе Грозного порядка трех раз, но сесть не получилось. Потом он и другие пассажиры услышали хлопок, однако было непонятно, что и где взорвалось. После этого борт какое-то время кружил в небе и полетел в другом направлении.
Ранее URA.RU сообщало еще об одной жительнице Екатеринбурга Нармине Игитовой и стюарде «Уральских авиалиний» Рамине Агаеве, которые находились на борту упавшего самолета. Женщина пропала без вести, а молодой человек, предварительно, выжил, но на связь еще не выходил.
Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау 25 декабря. По одной из версий, пилоты потеряли управление из-за столкновения со стаей птиц. На борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!