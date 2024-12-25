В Азербайджане объявлен траур из-за крушения пассажирского самолета

Траур объявлен в Азербайджане из-за крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL. Лайнер разбился утром 25 декабря в казахстанском городе Актау.
«Однодневный траур объявлен 26 декабря в Азербайджане», — передает агентство «АзерТАдж». Указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
На борту разбившегося самолета, летевшего из Баку в Грозный, находились 69 человек. По последним данным, госпитализированы 29 пассажиров. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. На месте авиакатастрофы работают свыше 430 спасателей и около 80 единиц техники. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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Траур объявлен в Азербайджане из-за крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL. Лайнер разбился утром 25 декабря в казахстанском городе Актау. «Однодневный траур объявлен 26 декабря в Азербайджане», — передает агентство «АзерТАдж». Указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. На борту разбившегося самолета, летевшего из Баку в Грозный, находились 69 человек. По последним данным, госпитализированы 29 пассажиров. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. На месте авиакатастрофы работают свыше 430 спасателей и около 80 единиц техники. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.