В Азербайджане объявлен траур из-за крушения пассажирского самолета

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Похороны Евгения Кунгурова. Свердловская область, Заречный, розы, траур, скорбь, прощание, цветы, утрата
Жители Актау несут цветы к консульству Азербайджана Фото:
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В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Траур объявлен в Азербайджане из-за крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL. Лайнер разбился утром 25 декабря в казахстанском городе Актау.

«Однодневный траур объявлен 26 декабря в Азербайджане», — передает агентство «АзерТАдж». Указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На борту разбившегося самолета, летевшего из Баку в Грозный, находились 69 человек. По последним данным, госпитализированы 29 пассажиров. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. На месте авиакатастрофы работают свыше 430 спасателей и около 80 единиц техники. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

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Траур объявлен в Азербайджане из-за крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL. Лайнер разбился утром 25 декабря в казахстанском городе Актау. «Однодневный траур объявлен 26 декабря в Азербайджане», — передает агентство «АзерТАдж». Указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. На борту разбившегося самолета, летевшего из Баку в Грозный, находились 69 человек. По последним данным, госпитализированы 29 пассажиров. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. На месте авиакатастрофы работают свыше 430 спасателей и около 80 единиц техники. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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