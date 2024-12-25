Расширение заповедников и заказников в России ускорят

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В России появятся новые заповедники
В России появятся новые заповедники Фото:

В России ускорят расширение площадей заповедников и заказников. О подготовке законопроекта об автоматическом переводе земель в эту категорию на совещании с представителями профильных ведомств сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

«До 2030 года в рамках нацпроекта „Экологическое благополучие“ предполагается создать еще 20 таких территорий. Конечно, отталкиваться надо не только от количественного показателя. Необходимо понять, насколько эффективно ведется эта деятельность у нас в стране», — сказал вице-премьер.

В России больше всего заповедников в мире — 12 тысяч площадью более 240 млн гектаров. В последние годы созданы 25 новых федеральных особо охраняемых природных территорий и больше 600 — региональных. Дмитрий Патрушев отметил, что во время проверки выявились проблемы — нет стратегического планирования отрасли, есть сложности с решением земельных и имущественных вопросов, с финансированием.

Вице-премьер поручил ведомствам ускорить подготовку законопроекта по автоматическому переводу земель в соответствующую категорию, если потребуется создание и расширение охраняемой территории, а также найти дополнительные источники финансирования.

По словам Дмитрия Патрушева создается инфраструктура для развития экотуризма. Поток путешественников постепенно увеличивается. За шесть лет он вырос с 6 до 17 млн человек. Чтобы развиваться дальше, нацпарки разработают планы рекреационной работы. Их будет утверждать Минприроды. Концепция развития особо охраняемых природных территорий должна быть внесена до 1 июля 2025 года.

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В России ускорят расширение площадей заповедников и заказников. О подготовке законопроекта об автоматическом переводе земель в эту категорию на совещании с представителями профильных ведомств сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. «До 2030 года в рамках нацпроекта „Экологическое благополучие“ предполагается создать еще 20 таких территорий. Конечно, отталкиваться надо не только от количественного показателя. Необходимо понять, насколько эффективно ведется эта деятельность у нас в стране», — сказал вице-премьер. В России больше всего заповедников в мире — 12 тысяч площадью более 240 млн гектаров. В последние годы созданы 25 новых федеральных особо охраняемых природных территорий и больше 600 — региональных. Дмитрий Патрушев отметил, что во время проверки выявились проблемы — нет стратегического планирования отрасли, есть сложности с решением земельных и имущественных вопросов, с финансированием. Вице-премьер поручил ведомствам ускорить подготовку законопроекта по автоматическому переводу земель в соответствующую категорию, если потребуется создание и расширение охраняемой территории, а также найти дополнительные источники финансирования. По словам Дмитрия Патрушева создается инфраструктура для развития экотуризма. Поток путешественников постепенно увеличивается. За шесть лет он вырос с 6 до 17 млн человек. Чтобы развиваться дальше, нацпарки разработают планы рекреационной работы. Их будет утверждать Минприроды. Концепция развития особо охраняемых природных территорий должна быть внесена до 1 июля 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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