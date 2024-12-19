Как оформить сельскую ипотеку в 2025 году: пошаговая инструкция

Список документов для получения сельской ипотеки
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Максимальная сумма льготного кредита в рамках программы достигает 6 млн рублей
Максимальная сумма льготного кредита в рамках программы достигает 6 млн рублей Фото:

Сельская ипотека действует в России с 2020 года. Сейчас максимальная сумма льготного кредита в рамках этой программы достигает 6 млн рублей. О том, кто может взять ипотеку и какие документы нужны для участия в программе — в материале URA.RU.

Что такое сельская ипотека, когда запустили

Сельская ипотека запущена в 2020 году для строительства и покупки домов в сельских районах по сниженным процентным ставкам. Программа изначально задумывалась как двухгодичный проект, но в 2022 году было решено продлить ее на неопределенный срок. Кредиты выдают в рамках государственного проекта «Комплексное развитие сельских территорий».

На какие цели можно использовать сельскую ипотеку

Сельская ипотека предоставляет возможности на следующие цели:

  • приобретение готового или находящегося в стадии строительства дома от застройщика;
  • покупка дома на вторичном рынке;
  • приобретение квартиры в готовом или строящемся доме до пяти этажей включительно от первого собственника в опорном населенном пункте;
  • строительство дома по договору подряда;
  • самостоятельное строительство дома с использованием домокомплекта.

По информации Консультационного центра ДОМ.РФ, для покупки жилья по сельской ипотеке можно также использовать материнский капитал. Возможно оформление сельской ипотеки, даже если у заемщика уже есть ипотека на жилье в городе, при условии, что она не является льготной.

Какие документы нужны для получения сельской ипотеки

Для получения одобрения по сельской ипотеке важно собрать полный пакет документов на недвижимость. Также необходимые документы в банк может подать застройщик. На сайте Консультационного центра ДОМ.РФ предложен список необходимых документов. При этом утоняется, что список нужно запросить непосредственно в банке.

В пакет документов входят:

  • заявка на льготный ипотечный кредит;
  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • копия трудовой книжки;
  • военный билет или приписное свидетельство;
  • справка с места работы о доходах и уплаченных суммах налога.

Как получить сельскую ипотеку

Для того, чтобы получить сельскую ипотеку, необходимо собрать документы, подать заявку в банк и дождаться одобрения. После положительного решения банка заключите ипотечный договор и договор на приобретение или строительство недвижимости.

Кто может взять сельскую ипотеку

Сельскую ипотеку может взять любой гражданин России, который живет в сельской местности или планирует переехать. Возраст заемщика — от 21 года до 75 лет. Заемщики могут жить в любом регионе. При этом если гражданин с 2023 год уже взял льготную ипотеку, семейную, Дальневосточную, Арктическую или ИТ-ипотеку, то сельскую оформить не удастся.

Условия программы

Ставка по программе «Сельская ипотека» составляет от 0,1% до 3% годовых. Кредит можно взять на срок до 25 лет. Максимальная сумма займа для всех регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — до 20%, при этом можно использовать материнский капитал. В рамках этой программы нет возможности рефинансирования ранее полученной ипотеки.

Сельскую ипотеку могут получить оба супруга, увеличив таким образом сумму кредита до 12 миллионов рублей. Однако в этом случае размер первоначального взноса должен составить 40% от стоимости недвижимости.

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Сельская ипотека действует в России с 2020 года. Сейчас максимальная сумма льготного кредита в рамках этой программы достигает 6 млн рублей. О том, кто может взять ипотеку и какие документы нужны для участия в программе — в материале URA.RU. Что такое сельская ипотека, когда запустили Сельская ипотека запущена в 2020 году для строительства и покупки домов в сельских районах по сниженным процентным ставкам. Программа изначально задумывалась как двухгодичный проект, но в 2022 году было решено продлить ее на неопределенный срок. Кредиты выдают в рамках государственного проекта «Комплексное развитие сельских территорий». На какие цели можно использовать сельскую ипотеку Сельская ипотека предоставляет возможности на следующие цели: По информации Консультационного центра ДОМ.РФ, для покупки жилья по сельской ипотеке можно также использовать материнский капитал. Возможно оформление сельской ипотеки, даже если у заемщика уже есть ипотека на жилье в городе, при условии, что она не является льготной. Какие документы нужны для получения сельской ипотеки Для получения одобрения по сельской ипотеке важно собрать полный пакет документов на недвижимость. Также необходимые документы в банк может подать застройщик. На сайте Консультационного центра ДОМ.РФ предложен список необходимых документов. При этом утоняется, что список нужно запросить непосредственно в банке. В пакет документов входят: Как получить сельскую ипотеку Для того, чтобы получить сельскую ипотеку, необходимо собрать документы, подать заявку в банк и дождаться одобрения. После положительного решения банка заключите ипотечный договор и договор на приобретение или строительство недвижимости. Кто может взять сельскую ипотеку Сельскую ипотеку может взять любой гражданин России, который живет в сельской местности или планирует переехать. Возраст заемщика — от 21 года до 75 лет. Заемщики могут жить в любом регионе. При этом если гражданин с 2023 год уже взял льготную ипотеку, семейную, Дальневосточную, Арктическую или ИТ-ипотеку, то сельскую оформить не удастся. Условия программы Ставка по программе «Сельская ипотека» составляет от 0,1% до 3% годовых. Кредит можно взять на срок до 25 лет. Максимальная сумма займа для всех регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — до 20%, при этом можно использовать материнский капитал. В рамках этой программы нет возможности рефинансирования ранее полученной ипотеки. Сельскую ипотеку могут получить оба супруга, увеличив таким образом сумму кредита до 12 миллионов рублей. Однако в этом случае размер первоначального взноса должен составить 40% от стоимости недвижимости.
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