Как оформить сельскую ипотеку в 2025 году: пошаговая инструкция

Сельская ипотека действует в России с 2020 года. Сейчас максимальная сумма льготного кредита в рамках этой программы достигает 6 млн рублей. О том, кто может взять ипотеку и какие документы нужны для участия в программе — в материале URA.RU.
Что такое сельская ипотека, когда запустили
Сельская ипотека запущена в 2020 году для строительства и покупки домов в сельских районах по сниженным процентным ставкам. Программа изначально задумывалась как двухгодичный проект, но в 2022 году было решено продлить ее на неопределенный срок. Кредиты выдают в рамках государственного проекта «Комплексное развитие сельских территорий».
На какие цели можно использовать сельскую ипотеку
Сельская ипотека предоставляет возможности на следующие цели:
- приобретение готового или находящегося в стадии строительства дома от застройщика;
- покупка дома на вторичном рынке;
- приобретение квартиры в готовом или строящемся доме до пяти этажей включительно от первого собственника в опорном населенном пункте;
- строительство дома по договору подряда;
- самостоятельное строительство дома с использованием домокомплекта.
По информации Консультационного центра ДОМ.РФ, для покупки жилья по сельской ипотеке можно также использовать материнский капитал. Возможно оформление сельской ипотеки, даже если у заемщика уже есть ипотека на жилье в городе, при условии, что она не является льготной.
Какие документы нужны для получения сельской ипотеки
Для получения одобрения по сельской ипотеке важно собрать полный пакет документов на недвижимость. Также необходимые документы в банк может подать застройщик. На сайте Консультационного центра ДОМ.РФ предложен список необходимых документов. При этом утоняется, что список нужно запросить непосредственно в банке.
В пакет документов входят:
- заявка на льготный ипотечный кредит;
- паспорт;
- СНИЛС;
- копия трудовой книжки;
- военный билет или приписное свидетельство;
- справка с места работы о доходах и уплаченных суммах налога.
Как получить сельскую ипотеку
Для того, чтобы получить сельскую ипотеку, необходимо собрать документы, подать заявку в банк и дождаться одобрения. После положительного решения банка заключите ипотечный договор и договор на приобретение или строительство недвижимости.
Кто может взять сельскую ипотеку
Сельскую ипотеку может взять любой гражданин России, который живет в сельской местности или планирует переехать. Возраст заемщика — от 21 года до 75 лет. Заемщики могут жить в любом регионе. При этом если гражданин с 2023 год уже взял льготную ипотеку, семейную, Дальневосточную, Арктическую или ИТ-ипотеку, то сельскую оформить не удастся.
Условия программы
Ставка по программе «Сельская ипотека» составляет от 0,1% до 3% годовых. Кредит можно взять на срок до 25 лет. Максимальная сумма займа для всех регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — до 20%, при этом можно использовать материнский капитал. В рамках этой программы нет возможности рефинансирования ранее полученной ипотеки.
Сельскую ипотеку могут получить оба супруга, увеличив таким образом сумму кредита до 12 миллионов рублей. Однако в этом случае размер первоначального взноса должен составить 40% от стоимости недвижимости.
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