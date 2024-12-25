Замглавы челябинского миндора Харченко обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Станислава Харченко обвиняют по ч.3 ст. 285 УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, задержанного накануне, обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. По данным источника URA.RU, речь идет о дорожных контрактах при строительстве дороги в Джабыке и Мисяше.

«Харченко предъявлено обвинение по двум эпизодам ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Один из эпизодов связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше», — рассказал источник.

По данным URA.RU, Харченко вину не признает. 26 декабря его доставят в суд для избрания меры пресечения.

На строительство новой дороги между Парижем и Джабыком выделили полмиллиарда рублей. Распоряжение об этом отдал президент Владимир Путин, побывавший тогда в Челябинской области. Докладывая Путину в Магнитогорске о последствиях разгула стихии — огонь уничтожил десятки домов — губернатор Алексей Текслер озвучил данную инициативу и попросил поддержки.

Харченко был задержан сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ в своем доме. По месту его жительства и работы прошли обыски. Ночь замминистра провел в следственном отделе: его допросили в качестве подозреваемого по делу дорожной ОПГ. Обвинения же Харченко были предъявлены спустя больше суток после задержания.