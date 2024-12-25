Замглавы челябинского миндора Харченко обвиняют в злоупотреблении полномочиями

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, харченко станислав
Станислава Харченко обвиняют по ч.3 ст. 285 УК РФ Фото:
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Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, задержанного накануне, обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. По данным источника URA.RU, речь идет о дорожных контрактах при строительстве дороги в Джабыке и Мисяше.

«Харченко предъявлено обвинение по двум эпизодам ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Один из эпизодов связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше», — рассказал источник.

По данным URA.RU, Харченко вину не признает. 26 декабря его доставят в суд для избрания меры пресечения.

На строительство новой дороги между Парижем и Джабыком выделили полмиллиарда рублей. Распоряжение об этом отдал президент Владимир Путин, побывавший тогда в Челябинской области. Докладывая Путину в Магнитогорске о последствиях разгула стихии — огонь уничтожил десятки домов — губернатор Алексей Текслер озвучил данную инициативу и попросил поддержки.

Харченко был задержан сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ в своем доме. По месту его жительства и работы прошли обыски. Ночь замминистра провел в следственном отделе: его допросили в качестве подозреваемого по делу дорожной ОПГ. Обвинения же Харченко были предъявлены спустя больше суток после задержания.

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Первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко, задержанного накануне, обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. По данным источника URA.RU, речь идет о дорожных контрактах при строительстве дороги в Джабыке и Мисяше. «Харченко предъявлено обвинение по двум эпизодам ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Один из эпизодов связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше», — рассказал источник. По данным URA.RU, Харченко вину не признает. 26 декабря его доставят в суд для избрания меры пресечения. На строительство новой дороги между Парижем и Джабыком выделили полмиллиарда рублей. Распоряжение об этом отдал президент Владимир Путин, побывавший тогда в Челябинской области. Докладывая Путину в Магнитогорске о последствиях разгула стихии — огонь уничтожил десятки домов — губернатор Алексей Текслер озвучил данную инициативу и попросил поддержки. Харченко был задержан сотрудниками региональных управлений СКР и ФСБ в своем доме. По месту его жительства и работы прошли обыски. Ночь замминистра провел в следственном отделе: его допросили в качестве подозреваемого по делу дорожной ОПГ. Обвинения же Харченко были предъявлены спустя больше суток после задержания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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