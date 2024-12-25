Главный свердловский коммунист возмутился наряженным в Деда Мороза памятником Ленину

Секретарь свердловского обкома КПРФ раскритиковал наряженные памятники в Ирбите

25 декабря 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Александр Ивачев призвал бережно относиться к исторической памяти Фото: Илья Московец © URA.RU Секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев обрушился с критикой на власти Ирбита, которые нарядили памятники императрице Екатерине II и первому советскому вождю Владимиру Ленину в костюмы Снегурочки и Деда Мороза. Депутат в разговоре с URA.RU отметил, что «чиновников ничему жизнь не учит». «Ничему жизнь не учит. Ни свои ошибки, когда продавливали переименование площади, ни ситуация в Ревде (там памятник Ленину решили убрать с главной площади). Давно пора понять нашим свердловским чиновникам, что нельзя трогать советские памятники. Надо относиться к исторической памяти максимально бережно, так как это взрывная тема», — пояснил Ивачев. Вся страна обсуждает ирбитские памятники уже несколько часов. Известно, что необычная идея прозвучала на предновогоднем совещании в мэрии (от кого именно, пока неизвестно). Мэр Николай Юдин от журналистов скрывается. Среди местных уже прошел слух, что на необычные костюмы якобы потратили до двух миллионов рублей. Снять их планируют до 2 января 2025 года. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев обрушился с критикой на власти Ирбита, которые нарядили памятники императрице Екатерине II и первому советскому вождю Владимиру Ленину в костюмы Снегурочки и Деда Мороза. Депутат в разговоре с URA.RU отметил, что «чиновников ничему жизнь не учит». «Ничему жизнь не учит. Ни свои ошибки, когда продавливали переименование площади, ни ситуация в Ревде (там памятник Ленину решили убрать с главной площади). Давно пора понять нашим свердловским чиновникам, что нельзя трогать советские памятники. Надо относиться к исторической памяти максимально бережно, так как это взрывная тема», — пояснил Ивачев. Вся страна обсуждает ирбитские памятники уже несколько часов. Известно, что необычная идея прозвучала на предновогоднем совещании в мэрии (от кого именно, пока неизвестно). Мэр Николай Юдин от журналистов скрывается. Среди местных уже прошел слух, что на необычные костюмы якобы потратили до двух миллионов рублей. Снять их планируют до 2 января 2025 года.