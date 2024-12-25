Россиян, пострадавших при крушении лайнера в Актау, доставят в Москву

Россиян, пострадавших в результате авиационной катастрофы в Актау (Казахстан), доставят в Москву спецрейсом МЧС России. Он организован по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
«Санитарный рейс выполняется по указанию Президента РФ Владимира Путина. Он будет сопровождаться специалистами отряда „Центроспас“ и психологами Центра экстренной психологической помощи МЧС России, а также группой врачей из Минздрава», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Спецборт Ил-76 для выполнения этой миссии оснащен современным медицинским оборудованием, включая специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы, что обеспечит должный уровень оказания помощи пострадавшим во время перелета.
Сообщается о катастрофе авиарейса, следующего из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чечня), произошедшей вблизи города Актау, Казахстан. На борту воздушного судна присутствовали 69 пассажиров, включая пять членов экипажа. По предварительным данным, 32 человека выжили, среди которых двое детей, передает RT. На место происшествия были немедленно направлены подразделения МЧС и ДЧС, а также пожарные и медицинские бригады. Общее количество задействованных в операции составляет около 700 человек.
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