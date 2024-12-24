В ХМАО перед Новым годом резко подорожали конфеты и торты

В Ханты-Мансийском автономном округе к началу зимы ускорился рост цен на кондитерские изделия. Ситуацию связывают со снижением урожая какао и удорожанием молока и масла, сообщают аналитики Центробанка.
«Снижение урожая какао-бобов в странах-производителях из-за засухи и болезни какао-деревьев, рост затрат на логистику и упаковку, а также удорожание молока и сливочного масла привели к ускорению годового роста цен на кондитерские изделия», — говорится в сообщении ЦБ. Больше всего подорожали торты и шоколадные конфеты.
Цены на продукты в целом к концу осени оказались на 8,34% выше, чем годом ранее. Также особенно подорожали фрукты. Виноград, бананы и апельсины стали дороже, чем год назад, хотя еще в октябре их стоимость была ниже прошлогодних показателей. «Из-за ослабления рубля увеличилась стоимость импортных фруктов и овощей», — уточняют аналитики.
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