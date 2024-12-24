24 декабря 2024

В ХМАО на трассе водитель выехал на встречку и влетел в КАМАЗ

В ХМАО на загородной дороге погиб водитель
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе «Сургут – Нижневартовск» водитель врезался во встречный «Камаз»
На трассе «Сургут – Нижневартовск» водитель врезался во встречный «Камаз» Фото:

В Нижневартовском районе на трассе «Сургут — Нижневартовск» водитель «Toyota» выехал на встречную полосу и врезался в «Камаз». В результате столкновения водитель «Тойоты» погиб. Об этом сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры».

«На 208 км автодороги „Сургут — Нижневартовск“ в Нижневартовском районе, водитель „Toyota“, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Камаз“. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб», — указано в сообщении канала.

На трассе «Сургут – Нижневартовск» водитель врезался во встречный «Камаз»
На трассе «Сургут – Нижневартовск» водитель врезался во встречный «Камаз»
Фото:

Ранее URA.RU писало, что такой же случай с выездом на встречную полосу произошел накануне вечером. Тогда водитель грузового «Volvo» выехал на встречку и врезался в легковой «Nissan». В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров Нисана.

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В Нижневартовском районе на трассе «Сургут — Нижневартовск» водитель «Toyota» выехал на встречную полосу и врезался в «Камаз». В результате столкновения водитель «Тойоты» погиб. Об этом сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры». «На 208 км автодороги „Сургут — Нижневартовск“ в Нижневартовском районе, водитель „Toyota“, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Камаз“. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб», — указано в сообщении канала. Ранее URA.RU писало, что такой же случай с выездом на встречную полосу произошел накануне вечером. Тогда водитель грузового «Volvo» выехал на встречку и врезался в легковой «Nissan». В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров Нисана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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