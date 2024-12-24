В ХМАО на трассе водитель выехал на встречку и влетел в КАМАЗ

В Нижневартовском районе на трассе «Сургут — Нижневартовск» водитель «Toyota» выехал на встречную полосу и врезался в «Камаз». В результате столкновения водитель «Тойоты» погиб. Об этом сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры».
«На 208 км автодороги „Сургут — Нижневартовск“ в Нижневартовском районе, водитель „Toyota“, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с „Камаз“. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб», — указано в сообщении канала.
Ранее URA.RU писало, что такой же случай с выездом на встречную полосу произошел накануне вечером. Тогда водитель грузового «Volvo» выехал на встречку и врезался в легковой «Nissan». В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров Нисана.
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