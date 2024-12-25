Зампремьера Казахстана: делать выводы о причине катастрофы самолета рано

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что пока рано делать предварительные выводы о причинах крушения самолета около города Актау в Казахстане. Для расследования привлечены криминалисты и эксперты гражданской авиации.
«Преждевременных заявлений [о причинах крушения самолета] делать я не смею. Даже предварительные выводы невозможны», — сообщил Канат Бозумбаев на брифинге, видео публикуют в официальном telegram-канале казахстанского издания Tengrinews.kz. Зампремьера отметил, что на место катастрофы прибыли криминалисты и эксперты гражданской авиации для расследования, они проведут все необходимые работы, в частности, исследуют отверстия на внешней обшивке упавшего самолета.
Также, в рамках возбужденного уголовного дела, будут проведены экспертизы совместно со службами сопредельных государств, добавил Бозумбаев. На месте проводится допрос свидетелей, работают сотрудники органов внутренних дел.
Борт Embraer 190AR потерпел крушение в Казахстане утром 25 декабря. Самолет запросил аварийную посадку в казахстанском городе Актау из-за тумана. Во время снижения борт, вероятно, столкнулся с птицами, произошел взрыв газового баллона. Впоследствии там отказали системы управления, и командиру судна пришлось сажать судно вручную на подобранную с воздуха площадку. После крушения передняя часть самолета была раздавлена, там начался пожар.
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