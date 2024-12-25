Волочкова встала на защиту Седоковой, которую винят в смерти Яниса Тиммы

Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала артистку Анну Седокову после того, как последнюю стали винить в смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Танцовщица подчеркнула, что решение о самоубийстве принимал сам Тимма.
«Почему ее осуждают? Он сам принял решение. Если ты слабый человек, при чем здесь Аня? Что вы все на нее накинулись?» — передали слова Волочковой в журнале «7Дней.ру».
Тимма был обнаружен мертвым номере отеля в Москве 17 декабря 2024 года. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить, передавали telegram-каналы.
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