Волочкова встала на защиту Седоковой, которую винят в смерти Яниса Тиммы

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Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что экс-супруг Седаковой Янис Тимма сам принимал решение о самоубийстве
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что экс-супруг Седаковой Янис Тимма сам принимал решение о самоубийстве Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала артистку Анну Седокову после того, как последнюю стали винить в смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Танцовщица подчеркнула, что решение о самоубийстве принимал сам Тимма.

«Почему ее осуждают? Он сам принял решение. Если ты слабый человек, при чем здесь Аня? Что вы все на нее накинулись?» — передали слова Волочковой в журнале «7Дней.ру». 

Тимма был обнаружен мертвым номере отеля в Москве 17 декабря 2024 года. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить, передавали telegram-каналы.

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Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала артистку Анну Седокову после того, как последнюю стали винить в смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Танцовщица подчеркнула, что решение о самоубийстве принимал сам Тимма. «Почему ее осуждают? Он сам принял решение. Если ты слабый человек, при чем здесь Аня? Что вы все на нее накинулись?» — передали слова Волочковой в журнале «7Дней.ру».  Тимма был обнаружен мертвым номере отеля в Москве 17 декабря 2024 года. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить, передавали telegram-каналы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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