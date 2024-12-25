25 декабря 2024

Тела погибших в авиакатастрофе в Казахстане доставят в Азербайджан

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти принимают все меры для транспортировки погибших и пострадавших
Власти принимают все меры для транспортировки погибших и пострадавших Фото:

Тела погибших пассажиров и членов экипажа в результате авиакатастрофы компании Azerbaijan Airlines (AZAL) возле Актау будут доставлены в Азербайджан. Об этом заявили в авиакомпании и МЧС республики.

«Тела погибших в результате крушения в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан. Для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка в Баку будет осуществлена только в случае, если врачи подтвердят, что состояние здоровья пострадавших позволяет перелет», — уточняется в совместном сообщении МЧС и авиакомпании.

Дополнительно AZAL и МЧС информируют, что власти Азербайджана и Казахстана активно сотрудничают. Они принимают все необходимые меры по организации транспортировки.

Трагедия произошла утром 25 декабря, когда пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане из-за неисправности систем управления и потери контроля над высотой полета. На борту находились 69 человек, из которых 32 человека выжили, включая десять граждан России, которые получают медицинскую помощь в больницах Актау.

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Тела погибших пассажиров и членов экипажа в результате авиакатастрофы компании Azerbaijan Airlines (AZAL) возле Актау будут доставлены в Азербайджан. Об этом заявили в авиакомпании и МЧС республики. «Тела погибших в результате крушения в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан. Для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс авиакомпании. Их транспортировка в Баку будет осуществлена только в случае, если врачи подтвердят, что состояние здоровья пострадавших позволяет перелет», — уточняется в совместном сообщении МЧС и авиакомпании. Дополнительно AZAL и МЧС информируют, что власти Азербайджана и Казахстана активно сотрудничают. Они принимают все необходимые меры по организации транспортировки. Трагедия произошла утром 25 декабря, когда пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, был вынужден совершить аварийную посадку в Казахстане из-за неисправности систем управления и потери контроля над высотой полета. На борту находились 69 человек, из которых 32 человека выжили, включая десять граждан России, которые получают медицинскую помощь в больницах Актау.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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