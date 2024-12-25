Россиян принудительно хотят лишать мобильной связи

Операторы связи в России будут обязаны замораживать средства на абонентских счетах и отключать связь по требованию суда или правоохранительных органов. Это предусмотрено новыми поправками в закон «О связи», которые правительство направило в Государственную думу 19 декабря. Изменения направлены на устранение лазеек, используемых для вывода средств с мобильных счетов, даже при наложенном аресте на банковские счета абонентов.
«Нововведения обеспечат не только защиту прав собственников средств, но и предотвратят возможность использования мобильных счетов для обхода законодательства», — пишут «Ведомости», ссылаясь на документ. Решение о заморозке или отключении связи будет приниматься по запросу суда, МВД, ФНС, ФТС или прокуратуры.
Помимо борьбы с мошенничеством, данные меры помогут усилить контроль за финансовыми операциями через мобильные счета. Согласно предложенным поправкам, операторы будут также приостанавливать возврат авансированных средств до окончания проверки соответствующих органов.
МВД РФ подготовило проект поправок к законодательству, регулирующему оперативно-розыскную деятельность. Предлагаемые изменения предоставят сотрудникам правоохранительных органов возможность удаленного доступа к данным граждан, хранящимся на мобильных устройствах. Также правоохранители смогут обращаться за информацией к облачным сервисам. Важным аспектом является то, что доступ к такой информации можно будет получить до вынесения судебного решения.
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