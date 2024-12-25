25 декабря 2024

Причиной смерти трех детей в Челябинской области стал электроудлинитель. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва в жилом доме в Москве. Москва, пожар, люди, чп, несчастный случай, возгорание, пожарники, пожарная машина
На пожаре погибли три мальчика (архивное фото) Фото:

Причиной гибели на пожаре трех маленьких детей в Чесменском районе Челябинской области стал сломанный электроудлинитель. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Причиной трагедии в Чесменском районе стал аварийный режим работы электроудлинителя», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Накануне в Челябинской области в селе Беловка погибли три мальчика 3, 5 и 7 лет при пожаре в частном доме.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной гибели на пожаре трех маленьких детей в Чесменском районе Челябинской области стал сломанный электроудлинитель. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Причиной трагедии в Чесменском районе стал аварийный режим работы электроудлинителя», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Накануне в Челябинской области в селе Беловка погибли три мальчика 3, 5 и 7 лет при пожаре в частном доме. Следственные органы возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...