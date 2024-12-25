Причиной смерти трех детей в Челябинской области стал электроудлинитель. Видео

26 декабря 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

На пожаре погибли три мальчика (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU Причиной гибели на пожаре трех маленьких детей в Чесменском районе Челябинской области стал сломанный электроудлинитель. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Причиной трагедии в Чесменском районе стал аварийный режим работы электроудлинителя», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Накануне в Челябинской области в селе Беловка погибли три мальчика 3, 5 и 7 лет при пожаре в частном доме. Следственные органы возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной гибели на пожаре трех маленьких детей в Чесменском районе Челябинской области стал сломанный электроудлинитель. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Причиной трагедии в Чесменском районе стал аварийный режим работы электроудлинителя», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Накануне в Челябинской области в селе Беловка погибли три мальчика 3, 5 и 7 лет при пожаре в частном доме. Следственные органы возбудили уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.