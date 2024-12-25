25 декабря 2024

Команда миллиардера Потанина оценила вложения в пермский музей

Команда миллиардера Потанина посетила Пермский краеведческий музей
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Пермский краеведческий музей базируется в доме Мешкова
Пермский краеведческий музей базируется в доме Мешкова Фото:

Команда Благотворительного фонда Владимира Потанина посетила Пермский краеведческий музей. В частности, гости осмотрели выставку «Городу нужен герой», которая была создана на деньги фонда.

«Музею удалось показать, как пермский звериный стиль укореняется в городе и его жителях. Интересно выстроенное путешествие от кабинета ученого-археолога к современным решениям. Удалось собрать и показать большое число предметов из разных музеев: Эрмитажа, Национального музея Республики Коми, музеев Пермского края», — отметила после визита генеральный директор фонда Оксана Орачева. Ее цитирует в Telegram пресс-служба музея.

Пермский краеведческий музей участвует в различных программах фонда Потанина с 2004 года. Например, в январе 2024 года музей, выигравший грант в три миллиона рублей, сообщал, что направит деньги на развитие направления, связанного с палеонтологией и пермским геологическим периодом. По словам директора Татьяны Востриковой, это станет одним из шагов в создании отдельного палеонтологического музея в Перми. 

Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, остается самым богатым человеком в России. Его капитал составляет 32,2 миллиарда долларов. Фонд бизнесмена поддерживает множество проектов в Пермском крае. 

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Команда Благотворительного фонда Владимира Потанина посетила Пермский краеведческий музей. В частности, гости осмотрели выставку «Городу нужен герой», которая была создана на деньги фонда. «Музею удалось показать, как пермский звериный стиль укореняется в городе и его жителях. Интересно выстроенное путешествие от кабинета ученого-археолога к современным решениям. Удалось собрать и показать большое число предметов из разных музеев: Эрмитажа, Национального музея Республики Коми, музеев Пермского края», — отметила после визита генеральный директор фонда Оксана Орачева. Ее цитирует в Telegram пресс-служба музея. Пермский краеведческий музей участвует в различных программах фонда Потанина с 2004 года. Например, в январе 2024 года музей, выигравший грант в три миллиона рублей, сообщал, что направит деньги на развитие направления, связанного с палеонтологией и пермским геологическим периодом. По словам директора Татьяны Востриковой, это станет одним из шагов в создании отдельного палеонтологического музея в Перми.  Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, остается самым богатым человеком в России. Его капитал составляет 32,2 миллиарда долларов. Фонд бизнесмена поддерживает множество проектов в Пермском крае. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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