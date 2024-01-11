Пермский музей нашел применение деньгам миллиардера Потанина

Пермский краеведческий музей на грант Потанина будет развивать палеонтологию

12 января 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Пермский краеведческий музей получил три миллиона рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский краеведческий музей, выигравший грант в три миллиона рублей от фонда Владимира Потанина, направит деньги на развитие направления, связанного с палеонтологией и пермским геологическим периодом. Об этом рассказала директор учреждения Татьяна Вострикова. Это станет одним из шагов в создании отдельного палеонтологического музея в Перми. «Победа дает нам импульс, чтобы выработать новые подходы в репрезентации палеонтологического наследия региона на этапе создания музея „Пермский период“, внедрить лучшие практики по работе с гео-наследием, предъявить уже сформированное наследие в виде издательской программы палеотематики. Кроме того, часть гранта предполагается направить на стажировки и развитие профессиональных компетенций команды музея, а также оптимизацию управленческих процессов и коммуникации», — цитирует Вострикову пресс-служба музея. О том, что чиновники поддержали идею о создании в Перми отдельного палеонтологического музея, Вострикова говорила осенью 2023 года. Сейчас палеонтологии посвящен Музей пермских древностей. Он работает как филиал краеведческого музея и делит здание с подразделениями мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что гранты от фонда Потанина выиграли также Пермский Политех (ПНИПУ) и классический университет (ПГНИУ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский краеведческий музей, выигравший грант в три миллиона рублей от фонда Владимира Потанина, направит деньги на развитие направления, связанного с палеонтологией и пермским геологическим периодом. Об этом рассказала директор учреждения Татьяна Вострикова. Это станет одним из шагов в создании отдельного палеонтологического музея в Перми. «Победа дает нам импульс, чтобы выработать новые подходы в репрезентации палеонтологического наследия региона на этапе создания музея „Пермский период“, внедрить лучшие практики по работе с гео-наследием, предъявить уже сформированное наследие в виде издательской программы палеотематики. Кроме того, часть гранта предполагается направить на стажировки и развитие профессиональных компетенций команды музея, а также оптимизацию управленческих процессов и коммуникации», — цитирует Вострикову пресс-служба музея. О том, что чиновники поддержали идею о создании в Перми отдельного палеонтологического музея, Вострикова говорила осенью 2023 года. Сейчас палеонтологии посвящен Музей пермских древностей. Он работает как филиал краеведческого музея и делит здание с подразделениями мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что гранты от фонда Потанина выиграли также Пермский Политех (ПНИПУ) и классический университет (ПГНИУ).