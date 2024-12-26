О том, что Россию нельзя провоцировать, власти Украины были предупреждены еще до начала СВО. Об этом написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своих социальных сетях.
«Невзирая на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, что это будет провоцировать Россию на войну, украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО», — написал депутат в своем telegram-канале. Он уточнил, что Украина не отказалась проводить с НАТО взаимные учения и размещать оборонительные ракетные комплексы на границе с Россией.
Дмитрук возмутился тому, что «эти спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать». Он считает, что Украина должна быть внеблоковым государством.
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