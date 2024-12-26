Украинский депутат заявил, что Россию нельзя провоцировать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию, написал Артем Дмитрук
Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию, написал Артем Дмитрук Фото:

О том, что Россию нельзя провоцировать, власти Украины были предупреждены еще до начала СВО. Об этом написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своих социальных сетях. 

«Невзирая на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, что это будет провоцировать Россию на войну, украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО», — написал депутат в своем telegram-канале. Он уточнил, что Украина не отказалась проводить с НАТО взаимные учения и размещать оборонительные ракетные комплексы на границе с Россией.

Дмитрук возмутился тому, что «эти спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать». Он считает, что Украина должна быть внеблоковым государством. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
О том, что Россию нельзя провоцировать, власти Украины были предупреждены еще до начала СВО. Об этом написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своих социальных сетях.  «Невзирая на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, что это будет провоцировать Россию на войну, украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО», — написал депутат в своем telegram-канале. Он уточнил, что Украина не отказалась проводить с НАТО взаимные учения и размещать оборонительные ракетные комплексы на границе с Россией. Дмитрук возмутился тому, что «эти спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать». Он считает, что Украина должна быть внеблоковым государством. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...