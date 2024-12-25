Мэр Сургута раскрыл планы на Новый год

Глава Сургута Максим Слепов встретит Новый год в городе с семьей. Своими планами градоначальник поделился во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU.
«Мы и этот год будем встречать с бабушкой и дедушкой, которые живут в Сургуте. Наша основная задача, чтобы все члены семьи почувствовали себя едиными и всегда могли рассчитывать на поддержку близких. Дети, которые учатся сейчас, приедут на новогодние праздники. До 8-го числа у нас график расписан и как только буду освобождаться с работы, обязательно буду проводить время с семьей», — рассказал мэр города.
При этом он заверил, что в новогодние праздники администрация продолжит работать без перерывов, а заместители главы будут ездить по городу. «Мы уже составили график дежурств. Постараемся обеспечить безаварийное, спокойное празднование вами новогодних праздников», — заключил Слепов.
Ранее URA.RU писало, что Слепов провел прямой эфир, отвечая на вопросы жителей. Он заверил, что проблему с автобусами в городе удастся решить благодаря покупке новых автобусов и строительству дорог в следующем году.
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