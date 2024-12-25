25 декабря 2024

Мэр Сургута раскрыл планы на Новый год

Глава Сургута Слепов встретит Новый год в городе с семьей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Сургута Слепов встретит Новый год в городе с семьей
Глава Сургута Слепов встретит Новый год в городе с семьей Фото:

Глава Сургута Максим Слепов встретит Новый год в городе с семьей. Своими планами градоначальник поделился во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU.

«Мы и этот год будем встречать с бабушкой и дедушкой, которые живут в Сургуте. Наша основная задача, чтобы все члены семьи почувствовали себя едиными и всегда могли рассчитывать на поддержку близких. Дети, которые учатся сейчас, приедут на новогодние праздники. До 8-го числа у нас график расписан и как только буду освобождаться с работы, обязательно буду проводить время с семьей», — рассказал мэр города.

При этом он заверил, что в новогодние праздники администрация продолжит работать без перерывов, а заместители главы будут ездить по городу. «Мы уже составили график дежурств. Постараемся обеспечить безаварийное, спокойное празднование вами новогодних праздников», — заключил Слепов.

Ранее URA.RU писало, что Слепов провел прямой эфир, отвечая на вопросы жителей. Он заверил, что проблему с автобусами в городе удастся решить благодаря покупке новых автобусов и строительству дорог в следующем году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Сургута Максим Слепов встретит Новый год в городе с семьей. Своими планами градоначальник поделился во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «Мы и этот год будем встречать с бабушкой и дедушкой, которые живут в Сургуте. Наша основная задача, чтобы все члены семьи почувствовали себя едиными и всегда могли рассчитывать на поддержку близких. Дети, которые учатся сейчас, приедут на новогодние праздники. До 8-го числа у нас график расписан и как только буду освобождаться с работы, обязательно буду проводить время с семьей», — рассказал мэр города. При этом он заверил, что в новогодние праздники администрация продолжит работать без перерывов, а заместители главы будут ездить по городу. «Мы уже составили график дежурств. Постараемся обеспечить безаварийное, спокойное празднование вами новогодних праздников», — заключил Слепов. Ранее URA.RU писало, что Слепов провел прямой эфир, отвечая на вопросы жителей. Он заверил, что проблему с автобусами в городе удастся решить благодаря покупке новых автобусов и строительству дорог в следующем году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...