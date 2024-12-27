В Запорожье потеряли тело погибшего свердловского бойца

Свердловчанка два месяца ищет тело мужа, погибшего при штурме в Запорожье
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«Баха» выполнял задачи в 503 полку (архивное фото) Фото:
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Жена свердловского солдата Андрея с позывным «Баха», который погиб во время выполнения боевых задач в Запорожье, уже два месяца пытается установить местонахождение его тела. В беседе с URA.RU вдова Ольга рассказала, что последний раз общение с мужем состоялось в ноябре. Она до последнего верила, что сможет обнаружить его в одном из госпиталей.

«2 ноября текущего года мой муж отправился на выполнение боевых задач в Запорожской области. С того момента он перестал выходить на связь. В поисках информации я обзвонила все госпитали, надеясь, что он остался жив. Позже я смогла связаться с одним из его сослуживцев, который рассказал мне о том, что Андрей скончался от полученных ранений. С тех пор я так и не смогла найти информацию о местонахождении его тела», — посетовала Ольга.

По словам вдовы, ее муж после получения ранений еще некоторое время оставался в живых. Однако нет информации о том, скончался ли он на поле боя или уже в больнице. «Мне важно достойно организовать похороны мужа. В воинской части в Ингушетии подтвердили факт смерти Андрея, однако информацию о местонахождении его тела не предоставили. Мне бы хотелось знать, было ли тело эвакуировано с поля боя, и если да, то куда именно. Нет никакой информации, будто тело куда-то пропало. Невыносимо тяжело находиться в таком подвешенном состоянии», — отметила женщина.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент публикации материала ответ не поступил.

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Жена свердловского солдата Андрея с позывным «Баха», который погиб во время выполнения боевых задач в Запорожье, уже два месяца пытается установить местонахождение его тела. В беседе с URA.RU вдова Ольга рассказала, что последний раз общение с мужем состоялось в ноябре. Она до последнего верила, что сможет обнаружить его в одном из госпиталей. «2 ноября текущего года мой муж отправился на выполнение боевых задач в Запорожской области. С того момента он перестал выходить на связь. В поисках информации я обзвонила все госпитали, надеясь, что он остался жив. Позже я смогла связаться с одним из его сослуживцев, который рассказал мне о том, что Андрей скончался от полученных ранений. С тех пор я так и не смогла найти информацию о местонахождении его тела», — посетовала Ольга. По словам вдовы, ее муж после получения ранений еще некоторое время оставался в живых. Однако нет информации о том, скончался ли он на поле боя или уже в больнице. «Мне важно достойно организовать похороны мужа. В воинской части в Ингушетии подтвердили факт смерти Андрея, однако информацию о местонахождении его тела не предоставили. Мне бы хотелось знать, было ли тело эвакуировано с поля боя, и если да, то куда именно. Нет никакой информации, будто тело куда-то пропало. Невыносимо тяжело находиться в таком подвешенном состоянии», — отметила женщина. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент публикации материала ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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