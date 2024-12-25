25 декабря 2024

В Челябинской области ожидаются сильные метели

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Пурга. Челябинск, сугроб, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, куча снега
Челябинскую область заметет снегом Фото:

В Челябинской области 27 декабря ожидаются сильные метели с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе региона.

«По данным Челябинского ЦГМС, днем 27 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели. На дорогах гололедица, порывы ветра до 20 метров в секунду», — уточнили в ЕДДС

Синоптики предупреждали о резких изменениях погоды. Так, со среды должны были вернуться осадки и оттепели, начнется мокрый снег и гололед.

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В Челябинской области 27 декабря ожидаются сильные метели с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе региона. «По данным Челябинского ЦГМС, днем 27 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели. На дорогах гололедица, порывы ветра до 20 метров в секунду», — уточнили в ЕДДС Синоптики предупреждали о резких изменениях погоды. Так, со среды должны были вернуться осадки и оттепели, начнется мокрый снег и гололед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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