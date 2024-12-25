В Челябинской области ожидаются сильные метели

Челябинскую область заметет снегом
В Челябинской области 27 декабря ожидаются сильные метели с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе региона.
«По данным Челябинского ЦГМС, днем 27 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются метели. На дорогах гололедица, порывы ветра до 20 метров в секунду», — уточнили в ЕДДС
Синоптики предупреждали о резких изменениях погоды. Так, со среды должны были вернуться осадки и оттепели, начнется мокрый снег и гололед.
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