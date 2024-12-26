Канцлер Германии Олаф Шольц получил премию Невилла Чемберлена от американского медиа-агентства Politico за миротворческую деятельность на Украине. Награда присуждается за усилия в области создания мира и политической умеренности в условиях текущего конфликта на Украине.
«Премия Невилла Чемберлена за миротворчество: Олаф Шольц», — говорится в публикации Politico. В рамках своей политики Шольц принял решение не отправлять на Украину ракеты большой дальности Taurus, что, по его мнению, является «благоразумным решением».
Несмотря на сложную международную обстановку и продолжающиеся обстрелы Киева, Германия предпочла воздержаться от отправки оружия дальнего радиуса действия, ограничившись другими формами поддержки Украины. Агентство отмечает, что вместо ракет ФРГ следует отправить украинцам несколько поддонов новой автобиографии Ангелы Меркель.
Невилл Чемберлен, известный своей политикой умиротворения, стремился предотвратить войну с нацистской Германией путем соглашений с ее лидером — Адольфом Гитлером, включая знаменитое Мюнхенское соглашение 1938 года, которое допустило аннексию части Чехословакии. Эта политика умиротворения была затем подвергнута острой критике, так как Гитлер нарушил соглашение и начал агрессию против других стран, что в итоге привело к началу Второй мировой войны.
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