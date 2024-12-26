Чиновник оплатил улыбкой товары другого покупателя

Глава калининградского Центра информатизации образования Дмитрий Кулагин в очереди случайно оплатил улыбкой водку, которую на кассе покупал другой человек. Об этом чиновник заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», однако потом удалил пост.
«Чиновник пожаловался в VK, что случайно оплатил улыбкой водку другому покупателю, а затем посоветовал „поменьше улыбаться на кассах“. Свой „резонансный пост“ он уже удалил», — сообщает RTVI, передавая содержание поста в соцсети. Кулагин написал, что стоял за мужчиной, который пытался оплатить водку картой. В какой-то момент продавщица посмотрела на чиновника, тот улыбнулся и улыбкой оплатил покупку мужчины.
«Цифровизация бизнеса заполучила себе злостного противника», — передали в медиа написанные Кулагиным слова. Позже он удалил свой пост, объяснив это тем, что недобросовестные журналисты решили сделать из него побольше хайпа, хотя чиновник уже уладил ситуацию.
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