Чиновник оплатил улыбкой товары другого покупателя

Чиновник Кулагин случайно оплатил улыбкой товары человека в магазине
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Чиновник из Калининграда Дмитрий Калугин случайно оплатил покупку другого человека
Чиновник из Калининграда Дмитрий Калугин случайно оплатил покупку другого человека Фото:

Глава калининградского Центра информатизации образования Дмитрий Кулагин в очереди случайно оплатил улыбкой водку, которую на кассе покупал другой человек. Об этом чиновник заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», однако потом удалил пост.

«Чиновник пожаловался в VK, что случайно оплатил улыбкой водку другому покупателю, а затем посоветовал „поменьше улыбаться на кассах“. Свой „резонансный пост“ он уже удалил», — сообщает RTVI, передавая содержание поста в соцсети. Кулагин написал, что стоял за мужчиной, который пытался оплатить водку картой. В какой-то момент продавщица посмотрела на чиновника, тот улыбнулся и улыбкой оплатил покупку мужчины. 

«Цифровизация бизнеса заполучила себе злостного противника», — передали в медиа написанные Кулагиным слова. Позже он удалил свой пост, объяснив это тем, что недобросовестные журналисты решили сделать из него побольше хайпа, хотя чиновник уже уладил ситуацию.

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Глава калининградского Центра информатизации образования Дмитрий Кулагин в очереди случайно оплатил улыбкой водку, которую на кассе покупал другой человек. Об этом чиновник заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», однако потом удалил пост. «Чиновник пожаловался в VK, что случайно оплатил улыбкой водку другому покупателю, а затем посоветовал „поменьше улыбаться на кассах“. Свой „резонансный пост“ он уже удалил», — сообщает RTVI, передавая содержание поста в соцсети. Кулагин написал, что стоял за мужчиной, который пытался оплатить водку картой. В какой-то момент продавщица посмотрела на чиновника, тот улыбнулся и улыбкой оплатил покупку мужчины.  «Цифровизация бизнеса заполучила себе злостного противника», — передали в медиа написанные Кулагиным слова. Позже он удалил свой пост, объяснив это тем, что недобросовестные журналисты решили сделать из него побольше хайпа, хотя чиновник уже уладил ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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