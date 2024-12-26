Детский Театр-Тятрик в Перми представит спектакли категории 0+

Волшебное пространство погрузит в страну чудес Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский академический Театр-Театр запустил детскую сцену. В Театре-Тятрике, который расположился в «пирамиде» рядом с основным театром, будут показывать представления для всей семьи, даже для самых маленьких ребят. Формат бэби-театра в Перми реализуется впервые.

«Мы хотели, чтобы здесь были возможности — можно назвать их спектаклями, а можно какими-то действиями — для всех возрастных групп от 0 до 12 лет», — рассказал на открытии новой сцены художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм. Исполнительный директор ТТ Егор Мухин, отметил, что театр хочет «сопровождать зрителя на протяжении всей жизни»: «Любой театр хочет воспитать своего зрителя, нам очень важно, чтобы зрители с нами знакомились максимально рано».

Пока Театр-Тятрик предлагает зрителю две постановки категории 6+. Это «Легенда о драконах» и мультимедийный интерактивный спектакль «Алиса в стране чудес», в котором зрители перемещаются по волшебному пространству театра.

На базе детской сцены в будущем будут проводить мастер-классы и другие мероприятия лдя все семьи. Уже открыт набор в актерскую школу. Здесь дети и их родители смогут проводить целый день, отмечают в ТТ.