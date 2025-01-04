Депутат Буцкая: молодые семьи ждут льготное жилье по 20 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Более двух миллионов семей стоят в очереди на получение жилья по соцнайму
Более двух миллионов семей стоят в очереди на получение жилья по соцнайму Фото:

Более двух миллионов семей стоят в очереди на получение жилья по соцнайму, в среднем они ждут льготы по 20 лет. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, в 2024 году 41 тысяча семей получили жилье по соцнайму, а это лишь 2,5 % от всего количества нуждающихся.

«Квартиры для соцнайма в большом дефиците. Более двух миллионов семей в настоящий момент стоят в очереди на социальное жилье. Чтобы решить проблему, в Госдуме создана специальная комиссия», — рассказала агентству депутат. Она отметила, что в среднем семьи ждут своего жилья около 20 лет. 

Приоритетное право на получение квартир на условиях соцнайма имеют многодетные семьи, инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане, проживающие в аварийных домах. Доступность такого жилья сильно разнится в разных регионах. По данным Росстата за 2024 год, в Москве на 10 000 семей приходится 83 квартиры социального найма. В Московской области на тоже количество горожан — 77 квартир, в Татарстане — 39, в Свердловской области — 27, в Санкт-Петербурге — 21.

В нескольких регионах ситуация гораздо сложнее. Аутсайдерами по доступности соцнайма стали Приморский край, Сахалинская область и Забайкальский край, там на 10 000 человек приходится всего по одной квартире. Перечисленные регионы сейчас активно наращивают строительство жилья для социального найма реализуя программу «Доступное арендное жилье в ДФО». На эти цели выделено 87 млрд рублей.

Социальное жилье принадлежит государству или городу. Договор соцнайма позволяет пользоваться им неограниченное время за плату значительно ниже рыночной. Жилье остается в собственности государства до возможной приватизации, оно предоставляется семьям, которые официально признаны малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий.

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Более двух миллионов семей стоят в очереди на получение жилья по соцнайму, в среднем они ждут льготы по 20 лет. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, в 2024 году 41 тысяча семей получили жилье по соцнайму, а это лишь 2,5 % от всего количества нуждающихся. «Квартиры для соцнайма в большом дефиците. Более двух миллионов семей в настоящий момент стоят в очереди на социальное жилье. Чтобы решить проблему, в Госдуме создана специальная комиссия», — рассказала агентству депутат. Она отметила, что в среднем семьи ждут своего жилья около 20 лет.  Приоритетное право на получение квартир на условиях соцнайма имеют многодетные семьи, инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане, проживающие в аварийных домах. Доступность такого жилья сильно разнится в разных регионах. По данным Росстата за 2024 год, в Москве на 10 000 семей приходится 83 квартиры социального найма. В Московской области на тоже количество горожан — 77 квартир, в Татарстане — 39, в Свердловской области — 27, в Санкт-Петербурге — 21. В нескольких регионах ситуация гораздо сложнее. Аутсайдерами по доступности соцнайма стали Приморский край, Сахалинская область и Забайкальский край, там на 10 000 человек приходится всего по одной квартире. Перечисленные регионы сейчас активно наращивают строительство жилья для социального найма реализуя программу «Доступное арендное жилье в ДФО». На эти цели выделено 87 млрд рублей. Социальное жилье принадлежит государству или городу. Договор соцнайма позволяет пользоваться им неограниченное время за плату значительно ниже рыночной. Жилье остается в собственности государства до возможной приватизации, оно предоставляется семьям, которые официально признаны малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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