В Тюмени создан спецкомитет по строительству студенческого кампуса

В Тюмени создан молодежный комитет, который будет заниматься разработкой концепции межуниверситетского кампуса. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.
«Это инициатива самих ребят. Мы с ними активно обсуждаем концепцию будущего кампуса. Многие из участников встречи были в составе фокус-групп по обсуждению образа будущего кампуса еще на этапе федерального конкурсного отбора. Именно они недавно презентовали макет Тюменского кампуса Заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко», — сообщили в инфоцентре со ссылкой на слова заместителя губернатора Алексея Райдера.
Комитет будет заниматься вопросами интеграции молодежных повесток вузов в политику кампуса и проведения социологических исследований. А также формированием инструментов для продвижения бренда кампуса.
Ранее URA.RU писало о том, что площадь территории будущего кампуса составит 15,6 гектаров. В нем смогут проживать более пяти тысяч студентов. В систему зданий комплекса войдут центр поддержки и развития талантливой молодежи, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс центр, спортивный центр, гостиницы для студентов и преподавателей.
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