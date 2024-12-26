В Тюмени создан спецкомитет по строительству студенческого кампуса

В Тюмени создали молодежный комитет для разработки концепции кампуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Межвузовский кампус планируют построить к 2028 году
Межвузовский кампус планируют построить к 2028 году Фото:

В Тюмени создан молодежный комитет, который будет заниматься разработкой концепции межуниверситетского кампуса. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Это инициатива самих ребят. Мы с ними активно обсуждаем концепцию будущего кампуса. Многие из участников встречи были в составе фокус-групп по обсуждению образа будущего кампуса еще на этапе федерального конкурсного отбора. Именно они недавно презентовали макет Тюменского кампуса Заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко», — сообщили в инфоцентре со ссылкой на слова заместителя губернатора Алексея Райдера.

Комитет будет заниматься вопросами интеграции молодежных повесток вузов в политику кампуса и проведения социологических исследований. А также формированием инструментов для продвижения бренда кампуса.

Ранее URA.RU писало о том, что площадь территории будущего кампуса составит 15,6 гектаров. В нем смогут проживать более пяти тысяч студентов. В систему зданий комплекса войдут центр поддержки и развития талантливой молодежи, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс центр, спортивный центр, гостиницы для студентов и преподавателей.

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В Тюмени создан молодежный комитет, который будет заниматься разработкой концепции межуниверситетского кампуса. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Это инициатива самих ребят. Мы с ними активно обсуждаем концепцию будущего кампуса. Многие из участников встречи были в составе фокус-групп по обсуждению образа будущего кампуса еще на этапе федерального конкурсного отбора. Именно они недавно презентовали макет Тюменского кампуса Заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко», — сообщили в инфоцентре со ссылкой на слова заместителя губернатора Алексея Райдера. Комитет будет заниматься вопросами интеграции молодежных повесток вузов в политику кампуса и проведения социологических исследований. А также формированием инструментов для продвижения бренда кампуса. Ранее URA.RU писало о том, что площадь территории будущего кампуса составит 15,6 гектаров. В нем смогут проживать более пяти тысяч студентов. В систему зданий комплекса войдут центр поддержки и развития талантливой молодежи, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс центр, спортивный центр, гостиницы для студентов и преподавателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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