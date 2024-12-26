В Тюмени продают ресторан скандального бизнесмена Захарова

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Тюменский ресторан-караоке выставлен на продажу
Тюменский ресторан-караоке выставлен на продажу Фото:

В Тюмени выставлен на продажу ресторан «Семь пятниц». Объявление появилось на сайте по продаже коммерческой недвижимости. Помещение, как и сам ресторан, принадлежат скандально-известному предпринимателю Владислав Захарову.

«Продается помещение ресторана „Семь пятниц“. Помещение в центре города, находится в собственности», — указано в объявлении.

Ресторан «Семь пятниц» входит в холдинг «Захаров Групп», который принадлежит тюменскому бизнесмену Владиславу Захарову. Из-за названия одного из своих ресторанов он влез в конфликт с экс-начальником УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым. Также ресторатор известен в Тюмени тем, что выиграл в лотерею 13 миллионов рублей и избил прохожего возле дверей одного из своих заведений.

Агентство направило запрос в «Захаров Групп». Ответ на него ожидается. 

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В Тюмени выставлен на продажу ресторан «Семь пятниц». Объявление появилось на сайте по продаже коммерческой недвижимости. Помещение, как и сам ресторан, принадлежат скандально-известному предпринимателю Владислав Захарову. «Продается помещение ресторана „Семь пятниц“. Помещение в центре города, находится в собственности», — указано в объявлении. Ресторан «Семь пятниц» входит в холдинг «Захаров Групп», который принадлежит тюменскому бизнесмену Владиславу Захарову. Из-за названия одного из своих ресторанов он влез в конфликт с экс-начальником УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым. Также ресторатор известен в Тюмени тем, что выиграл в лотерею 13 миллионов рублей и избил прохожего возле дверей одного из своих заведений. Агентство направило запрос в «Захаров Групп». Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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