Экспертиза одобрила строительство новой филармонии в Екатеринбурге

26 декабря 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

На месте здания филармонии не нашли объекты исторического наследия Фото: Размик Закарян © URA.RU Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило строительство нового здания филармонии в Екатеринбурге. В границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской не нашли объектов исторического наследия. Это следует из акта экспертизы. «Признан факт отсутствия на локальном земельном участке выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ», — следует из документа. Новость по теме Чиновники ускоряются с проектом новой филармонии в Екатеринбурге О новом здании филармонии власти мечтают несколько лет. Еще в ноябре 2019 года губернатор Евгений Куйвашев вместе с дирижером Валерием Гергиевым представляли эскизы, подготовленные всемирно известным бюро Zaha Hadid Architects. По изначальному замыслу, концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако сначала сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса, затем — в связи с возникновением новых вызовов из-за спецоперации РФ на Украине. Соблюдая санкции, наложенные на Россию, бюро Zaha Hadid Architects ушло из страны. Весной тему актуализировали. Предполагалось, что финансирование (речь идет о сумме в 16-20 млрд рублей) удастся добиться от федерального правительства. Для этого планировалось включить проект в программу презентации Свердловской области в рамках Дней региона в Совете Федерации. Но от идеи отказались, потому что проект пока слишком сырой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило строительство нового здания филармонии в Екатеринбурге. В границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской не нашли объектов исторического наследия. Это следует из акта экспертизы. «Признан факт отсутствия на локальном земельном участке выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ», — следует из документа. О новом здании филармонии власти мечтают несколько лет. Еще в ноябре 2019 года губернатор Евгений Куйвашев вместе с дирижером Валерием Гергиевым представляли эскизы, подготовленные всемирно известным бюро Zaha Hadid Architects. По изначальному замыслу, концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако сначала сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса, затем — в связи с возникновением новых вызовов из-за спецоперации РФ на Украине. Соблюдая санкции, наложенные на Россию, бюро Zaha Hadid Architects ушло из страны. Весной тему актуализировали. Предполагалось, что финансирование (речь идет о сумме в 16-20 млрд рублей) удастся добиться от федерального правительства. Для этого планировалось включить проект в программу презентации Свердловской области в рамках Дней региона в Совете Федерации. Но от идеи отказались, потому что проект пока слишком сырой.