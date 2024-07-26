Свердловские власти придумали, где взять деньги на новую филармонию

Проект новой филармонии в Екатеринбурге презентуют в Совфеде ради денег

26 июля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

На новый зал необходимо 30 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Проект нового зала филармонии в Екатеринбурге может быть представлен в октябре перед Советом Федерации, когда там будут проходить Дни Свердловской области. Такой вариант сейчас активно обсуждается, сообщил URA.RU осведомленный источник. Изначально свердловские власти планировали презентовать в Совфеде пять проектов, но один — по строительству новых водохранилищ для Екатеринбурга — из итоговой версии исключили, так как он оказался недоработан. «Будет другой — нового зала филармонии в Екатеринбурге. Там необходимо порядка 30 млрд», — знает собеседник агентства. При этом еще несколько лет назад речь шла о сумме в два раза меньше. Как ранее сообщало URA.RU, власти реанимировали проект новой филармонии, заложив на него в поправках в бюджет на этот год 300 млн рублей. Еще 600 млн из областной казны выделят в 2025-м, 700 млн — в 2026-м. Что проект возобновлен, сообщала и спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться еще к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако сроки реализации проекта несколько раз переносились — сперва из-за пандемии коронавируса, затем после начала СВО и антироссийских санкций. Прошлый проектировщик — авторитетное бюро Zaha Hadid Architects — Россию покинул. К тому времени компания, которой заплатили 300 млн рублей, успела подготовить эскизы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проект нового зала филармонии в Екатеринбурге может быть представлен в октябре перед Советом Федерации, когда там будут проходить Дни Свердловской области. Такой вариант сейчас активно обсуждается, сообщил URA.RU осведомленный источник. Изначально свердловские власти планировали презентовать в Совфеде пять проектов, но один — по строительству новых водохранилищ для Екатеринбурга — из итоговой версии исключили, так как он оказался недоработан. «Будет другой — нового зала филармонии в Екатеринбурге. Там необходимо порядка 30 млрд», — знает собеседник агентства. При этом еще несколько лет назад речь шла о сумме в два раза меньше. Как ранее сообщало URA.RU, власти реанимировали проект новой филармонии, заложив на него в поправках в бюджет на этот год 300 млн рублей. Еще 600 млн из областной казны выделят в 2025-м, 700 млн — в 2026-м. Что проект возобновлен, сообщала и спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться еще к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако сроки реализации проекта несколько раз переносились — сперва из-за пандемии коронавируса, затем после начала СВО и антироссийских санкций. Прошлый проектировщик — авторитетное бюро Zaha Hadid Architects — Россию покинул. К тому времени компания, которой заплатили 300 млн рублей, успела подготовить эскизы.