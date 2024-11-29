Чиновники ускоряются с проектом новой филармонии в Екатеринбурге

Готовить эскизы новой филармонии в Екатеринбурге начнут до конца года

30 ноября 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

О новом здании филармонии свердловские власти мечтают несколько лет (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Тендер на разработку проекта нового здания филармонии в Екатеринбурге, который должны были опубликовать на госзакупках еще в конце октября — начале ноября и не опубликовали, все-таки будет отыгран до конца года. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, комментируя ранее появившуюся информацию о переносе сроков из-за отказа минфина выделять на этот год финансирование. «300 миллионов минфином выделены, но вопрос подвис в минстрое. Хотят успеть отыграть тендер до конца года, определенное движение бумаг началось», — поделился собеседник агентства. О том, что финансирование на этот год действительно предусмотрено, URA.RU заявил и областной министр финансов Александр Старков. В департаменте информполитики региона, комментируя URA.RU ситуацию, настаивают: «Реализация проекта идет в плановом порядке. По данным министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, данные о планах по размещению тендера в октябре не соответствуют действительности». Новость по теме Новый проект филармонии в Екатеринбурге под угрозой срыва: минфин заблокировал важный транш О новом здании филармонии власти мечтают несколько лет. Еще в ноябре 2019 года губернатор Евгений Куйвашев вместе с дирижером Валерием Гергиевым представляли эскизы, подготовленные всемирно известным бюро Zaha Hadid Architects. По изначальному замыслу, концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако сначала сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса, затем — в связи с возникновением новых вызовов из-за спецоперации РФ на Украине. Соблюдая санкции, наложенные на Россию, бюро Zaha Hadid Architects ушло из страны. Весной тему актуализировали. Предполагалось, что финансирование (речь идет о сумме в 16-20 млрд рублей) удастся добиться от федерального правительства. Для этого планировалось включить проект в программу презентации Свердловской области в рамках Дней региона в Совете Федерации. Но от идеи отказались, потому что проект пока слишком сырой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тендер на разработку проекта нового здания филармонии в Екатеринбурге, который должны были опубликовать на госзакупках еще в конце октября — начале ноября и не опубликовали, все-таки будет отыгран до конца года. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, комментируя ранее появившуюся информацию о переносе сроков из-за отказа минфина выделять на этот год финансирование. «300 миллионов минфином выделены, но вопрос подвис в минстрое. Хотят успеть отыграть тендер до конца года, определенное движение бумаг началось», — поделился собеседник агентства. О том, что финансирование на этот год действительно предусмотрено, URA.RU заявил и областной министр финансов Александр Старков. В департаменте информполитики региона, комментируя URA.RU ситуацию, настаивают: «Реализация проекта идет в плановом порядке. По данным министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, данные о планах по размещению тендера в октябре не соответствуют действительности». О новом здании филармонии власти мечтают несколько лет. Еще в ноябре 2019 года губернатор Евгений Куйвашев вместе с дирижером Валерием Гергиевым представляли эскизы, подготовленные всемирно известным бюро Zaha Hadid Architects. По изначальному замыслу, концертный зал на 2300 мест в центре Екатеринбурга должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако сначала сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса, затем — в связи с возникновением новых вызовов из-за спецоперации РФ на Украине. Соблюдая санкции, наложенные на Россию, бюро Zaha Hadid Architects ушло из страны. Весной тему актуализировали. Предполагалось, что финансирование (речь идет о сумме в 16-20 млрд рублей) удастся добиться от федерального правительства. Для этого планировалось включить проект в программу презентации Свердловской области в рамках Дней региона в Совете Федерации. Но от идеи отказались, потому что проект пока слишком сырой.