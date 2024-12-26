Похититель денег Ларисы Долиной обналичил их в Перми

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Обвиняемый обналичил 2,7 миллиона рублей Долиной в Перми
Обвиняемый обналичил 2,7 миллиона рублей Долиной в Перми Фото:

Один из обвиняемых в мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной обналичивал деньги в Перми. В банке он сказал, что это средства его матери.

«Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на один месяц и четыре дня 20-летнего жителя Тольятти Андрея Основа. Он обвиняется в мошенничестве в отношении Ларисы Долиной. Обвиняемый оформил на свое имя банковскую карту. Когда на нее поступили похищенные деньги, он обналичил в Перми 2,7 миллиона рублей», — пишет «Коммерсантъ».

Летом 2024 года Долина продала квартиру в Хамовниках и передала деньги неизвестным лицам, утверждая, что стала жертвой мошенников. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В рамках дела задержали четырех человек. 

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Один из обвиняемых в мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной обналичивал деньги в Перми. В банке он сказал, что это средства его матери. «Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на один месяц и четыре дня 20-летнего жителя Тольятти Андрея Основа. Он обвиняется в мошенничестве в отношении Ларисы Долиной. Обвиняемый оформил на свое имя банковскую карту. Когда на нее поступили похищенные деньги, он обналичил в Перми 2,7 миллиона рублей», — пишет «Коммерсантъ». Летом 2024 года Долина продала квартиру в Хамовниках и передала деньги неизвестным лицам, утверждая, что стала жертвой мошенников. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В рамках дела задержали четырех человек. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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