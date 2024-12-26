Похититель денег Ларисы Долиной обналичил их в Перми

Один из обвиняемых в мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной обналичивал деньги в Перми. В банке он сказал, что это средства его матери.
«Таганский суд Москвы отправил в СИЗО на один месяц и четыре дня 20-летнего жителя Тольятти Андрея Основа. Он обвиняется в мошенничестве в отношении Ларисы Долиной. Обвиняемый оформил на свое имя банковскую карту. Когда на нее поступили похищенные деньги, он обналичил в Перми 2,7 миллиона рублей», — пишет «Коммерсантъ».
Летом 2024 года Долина продала квартиру в Хамовниках и передала деньги неизвестным лицам, утверждая, что стала жертвой мошенников. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В рамках дела задержали четырех человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!