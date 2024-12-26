«Не только сбрили бороду, но и приболели»: что известно о конфликте Пашиняна и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета завязал словесную перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Белорусский лидер предложил привести делегацию в Минск, что вызвало резкую реакцию со стороны армянского премьера. Что известно об отношения Лукашенко и Пашиняна — в материале URA.RU.
Перепалка на заседании ЕАЭС»
В начале заседания Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко заявил, что воспринимает Пашиняна как «молодого, по крайней мере внешне, члена ЕЭАС». «Воспринимаем вас как нового, внешне по крайней мере, члена. <...> Вы не только сбрили бороду, но и приболели». После , при обсуждении дальнейших планов, между ними произошла словесная перепалка. Белорусский лидер предложил премьеру Армении подвести делегацию до Минска. «А что за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну, мы организуем, если нужно», — заявил Лукашенко. Таков был ответ главы республики на сообщение Пашиняна о том, что армянская делегация примет участие в конференции по видеосвязи.
Напряженные отношения Пашиняна и Лукашенко
Пашинян заявил в парламенте, что не видит возможности для дальнейшего обсуждения вопросов в рамках ОДКБ с Александром Лукашенко. Такое заявление было сделано на фоне поддержки белорусским лидером Азербайджана в Карабахском конфликте. Пашинян подчеркнул, что, несмотря на необходимость взаимодействия в рамках СНГ и ЕАЭС, он больше не посетит Белоруссию, пока там президентом остается Лукашенко.
Заявления Лукашенко в адрес Пашиняна
С другой стороны, Александр Лукашенко выразил уверенность, что ОДКБ не пострадает от возможного выхода Армении из организации. Он призвал армянские власти не спешить с решением о заморозке участия в ОДКБ, подчеркивая стабильность и прочность организации.
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