Путин раскрыл, что ему предлагал Байден по Украине

Путин: в 2021 году Байден предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава РФ Владимир Путин заявил, что ему предлагали отсрочить принятие Украины в НАТО
Глава РФ Владимир Путин заявил, что ему предлагали отсрочить принятие Украины в НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действующий президент США Джо Байден в 2021 году предлагал президенту России Владимиру Путину отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет. Об этом сообщил сам российский глава. 

«Действующий пока президент Байден, он мне предложил именно отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет», — рассказал Владимир Путин на пресс-подходе после заседания ЕврАзЭС, его слова передает корреспондент URA.RU. Причиной такого предложения Байден называл неготовность Украины в настоящий момент.

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Действующий президент США Джо Байден в 2021 году предлагал президенту России Владимиру Путину отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет. Об этом сообщил сам российский глава.  «Действующий пока президент Байден, он мне предложил именно отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет», — рассказал Владимир Путин на пресс-подходе после заседания ЕврАзЭС, его слова передает корреспондент URA.RU. Причиной такого предложения Байден называл неготовность Украины в настоящий момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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