Путин раскрыл, что ему предлагал Байден по Украине

Действующий президент США Джо Байден в 2021 году предлагал президенту России Владимиру Путину отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет. Об этом сообщил сам российский глава.
«Действующий пока президент Байден, он мне предложил именно отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет», — рассказал Владимир Путин на пресс-подходе после заседания ЕврАзЭС, его слова передает корреспондент URA.RU. Причиной такого предложения Байден называл неготовность Украины в настоящий момент.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.