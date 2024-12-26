Острый дефицит кадров: аналитики назвали самые востребованные профессии в Пермском крае

По итогу уходящего года в число дефицитных вакансий на территории Пермского края вошли квалифицированные рабочие, продавцы, машинисты спецтехники и водители большегрузов. Эти данные содержатся в отчете сервиса по поиску работы SuperJob.
«В Прикамье больше всего вакансий было размещено в отраслях „Промышленность, производство“ и „Строительство, недвижимость“. Здесь наиболее востребованными оказались квалифицированные рабочие, инженерно-технические работники и мастера цехов. В топ попал ретейл (продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов). Наибольшее число вакансий представлено в категориях „Продукты питания“, „Товары народного потребления“ и „Напитки, алкоголь“», — указано в исследовании
Самый высокий темп прироста продемонстрировали сферы «Туризм, гостиницы и общественное питание» и «Транспорт, логистика, склад, ВЭД». В этом сегменте самыми востребованными категориями персонала стали повара, официанты и бармены, администраторы, водители грузовиков, курьеры и складские рабочие.
Ранее аналитики HeadHunter пришли к мнению, что в Пермском крае наметился острый дефицит коллекторов. Также в регионе не хватает дворников.
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