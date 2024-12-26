Россия готовит армию дронов на секретном производстве. Фоторепортаж

Россия готовит армию дронов на одном из столичных предприятий

27 декабря 2024 в 02:56 Размер текста - 17 +

Завод готов выпускать 70 тысяч современных БПЛА в год Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готовит армию дронов на одном из столичных предприятий. Корреспонденту URA.RU удалось побывать на заводе, где производятся дроны нового поколения из серии «Сибирь». Из-за статуса «секретно» редакция не может указать местоположение как производства, так и самой компании, однако разработчики не стали скрывать впечатляющий уровень отечественных разработок. Подробности новой ударной силы российских БПЛА — в фоторепортаже URA.RU. «На предприятии в столице представлен дрон „Сибирячок“, ставший очередным шагом в эволюции беспилотников. Аппарат обладает улучшенной камерой и более продвинутым корпусом, обеспечивающим удобство в эксплуатации. Производные компоненты высокотехнологичны и полностью отвечают последним стандартам, включая сложные детали и программное обеспечение, разработанные в России. Впечатляющий уровень импортозамещения в более чем 85% позволяет компании выпускать свыше 70 тысяч дронов в год», — сообщает корреспондент URA.RU Роман Наумов данные, полученные от начальника производства Евгения, чья фамилия засекречена в целях безопасности. Руководство завода отмечает, что помимо «Сибирячка» на заводе производят БПЛА линейки «Сибирь», маневренные и грузоподъемные. Их задачи — оперативный мониторинг, разведка территорий, перенос и сброс боеприпасов. Дроны «Сибирь» и «Сибирячок» активно используются по всей линии боевого соприкосновения. С начала поставок создана развитая сеть сервисных и обучающих центров, организована поддержка пользователей. Более 1000 человек прошли обучение, а инструкторы продолжают делиться своим опытом в полевых условиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия готовит армию дронов на одном из столичных предприятий. Корреспонденту URA.RU удалось побывать на заводе, где производятся дроны нового поколения из серии «Сибирь». Из-за статуса «секретно» редакция не может указать местоположение как производства, так и самой компании, однако разработчики не стали скрывать впечатляющий уровень отечественных разработок. Подробности новой ударной силы российских БПЛА — в фоторепортаже URA.RU. «На предприятии в столице представлен дрон „Сибирячок“, ставший очередным шагом в эволюции беспилотников. Аппарат обладает улучшенной камерой и более продвинутым корпусом, обеспечивающим удобство в эксплуатации. Производные компоненты высокотехнологичны и полностью отвечают последним стандартам, включая сложные детали и программное обеспечение, разработанные в России. Впечатляющий уровень импортозамещения в более чем 85% позволяет компании выпускать свыше 70 тысяч дронов в год», — сообщает корреспондент URA.RU Роман Наумов данные, полученные от начальника производства Евгения, чья фамилия засекречена в целях безопасности. Руководство завода отмечает, что помимо «Сибирячка» на заводе производят БПЛА линейки «Сибирь», маневренные и грузоподъемные. Их задачи — оперативный мониторинг, разведка территорий, перенос и сброс боеприпасов. Дроны «Сибирь» и «Сибирячок» активно используются по всей линии боевого соприкосновения. С начала поставок создана развитая сеть сервисных и обучающих центров, организована поддержка пользователей. Более 1000 человек прошли обучение, а инструкторы продолжают делиться своим опытом в полевых условиях.