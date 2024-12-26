Россия готовит армию дронов на одном из столичных предприятий. Корреспонденту URA.RU удалось побывать на заводе, где производятся дроны нового поколения из серии «Сибирь». Из-за статуса «секретно» редакция не может указать местоположение как производства, так и самой компании, однако разработчики не стали скрывать впечатляющий уровень отечественных разработок. Подробности новой ударной силы российских БПЛА — в фоторепортаже URA.RU.
«На предприятии в столице представлен дрон „Сибирячок“, ставший очередным шагом в эволюции беспилотников. Аппарат обладает улучшенной камерой и более продвинутым корпусом, обеспечивающим удобство в эксплуатации. Производные компоненты высокотехнологичны и полностью отвечают последним стандартам, включая сложные детали и программное обеспечение, разработанные в России. Впечатляющий уровень импортозамещения в более чем 85% позволяет компании выпускать свыше 70 тысяч дронов в год», — сообщает корреспондент URA.RU Роман Наумов данные, полученные от начальника производства Евгения, чья фамилия засекречена в целях безопасности.
Руководство завода отмечает, что помимо «Сибирячка» на заводе производят БПЛА линейки «Сибирь», маневренные и грузоподъемные. Их задачи — оперативный мониторинг, разведка территорий, перенос и сброс боеприпасов. Дроны «Сибирь» и «Сибирячок» активно используются по всей линии боевого соприкосновения. С начала поставок создана развитая сеть сервисных и обучающих центров, организована поддержка пользователей. Более 1000 человек прошли обучение, а инструкторы продолжают делиться своим опытом в полевых условиях.
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