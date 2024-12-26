Из Прикамья в зону проведения спецоперации ВС РФ отправили восемь тонн новогодних подарков для бойцов, сражающихся на передовой. В формировании груза приняли участие учителям и школьники со всего региона, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Практически все муниципалитеты (сотрудники учреждений, педагоги и школьники) внесли свой вклад в формирование подарков. Собрали и отправили более восьми тонн груза. В акции приняли участие почти 10 тысяч человек. Одних только детских писем и рисунков почти 1,5 тысячи», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Из региона регулярно уходят тонны помощи участникам украинского конфликта и жителям пострадавших территорий. В приоритете у прикамских властей — поддержка подшефного Северодонецка.
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