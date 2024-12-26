26 декабря 2024

Пермские учителя и школьники отправили на СВО восемь тонн подарков в Новому году. Видео

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К акции присоединились почти все муниципалитеты Пермского края
К акции присоединились почти все муниципалитеты Пермского края Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Прикамья в зону проведения спецоперации ВС РФ отправили восемь тонн новогодних подарков для бойцов, сражающихся на передовой. В формировании груза приняли участие учителям и школьники со всего региона, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Практически все муниципалитеты (сотрудники учреждений, педагоги и школьники) внесли свой вклад в формирование подарков. Собрали и отправили более восьми тонн груза. В акции приняли участие почти 10 тысяч человек. Одних только детских писем и рисунков почти 1,5 тысячи», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Из региона регулярно уходят тонны помощи участникам украинского конфликта и жителям пострадавших территорий. В приоритете у прикамских властей — поддержка подшефного Северодонецка.

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Из Прикамья в зону проведения спецоперации ВС РФ отправили восемь тонн новогодних подарков для бойцов, сражающихся на передовой. В формировании груза приняли участие учителям и школьники со всего региона, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Практически все муниципалитеты (сотрудники учреждений, педагоги и школьники) внесли свой вклад в формирование подарков. Собрали и отправили более восьми тонн груза. В акции приняли участие почти 10 тысяч человек. Одних только детских писем и рисунков почти 1,5 тысячи», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Из региона регулярно уходят тонны помощи участникам украинского конфликта и жителям пострадавших территорий. В приоритете у прикамских властей — поддержка подшефного Северодонецка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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