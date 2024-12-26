26 декабря 2024

Россия ждет визита дорогого друга Путина в новом году

РИАН: Россия ожидает визита Си Цзиньпина в новом году
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Визит Си Цзиньпина ожидается в 2025 году
Визит Си Цзиньпина ожидается в 2025 году Фото:

В 2025 году в России ожидается визит председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов. Цзиньпин неоднократно называл президента России Владимира Путина самым близким другом.

«Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются… В порядке очередности в следующем году ожидается визит председателя КНР в Россию», — заявил посол РИА Новости.

Помимо этого, в Китае пройдет 30-я регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии. Также ожидается заседание Совета глав государств ШОС в КНР и Совета глав правительств ШОС в России, подчеркнул Моргулов.

Лидеры государств поддерживают хорошие дружеские отношения. Си Цзиньпин назвал российского главу самым близким другом, Путин также высказывался о том, что считает председателя КНР своим другом, передает RT.

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В 2025 году в России ожидается визит председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов. Цзиньпин неоднократно называл президента России Владимира Путина самым близким другом. «Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются… В порядке очередности в следующем году ожидается визит председателя КНР в Россию», — заявил посол РИА Новости. Помимо этого, в Китае пройдет 30-я регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии. Также ожидается заседание Совета глав государств ШОС в КНР и Совета глав правительств ШОС в России, подчеркнул Моргулов. Лидеры государств поддерживают хорошие дружеские отношения. Си Цзиньпин назвал российского главу самым близким другом, Путин также высказывался о том, что считает председателя КНР своим другом, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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