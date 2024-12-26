Россия ждет визита дорогого друга Путина в новом году

В 2025 году в России ожидается визит председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов. Цзиньпин неоднократно называл президента России Владимира Путина самым близким другом.
«Что касается конкретных двусторонних мероприятий, то могу сказать, что соответствующие планы уже активно верстаются… В порядке очередности в следующем году ожидается визит председателя КНР в Россию», — заявил посол РИА Новости.
Помимо этого, в Китае пройдет 30-я регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии. Также ожидается заседание Совета глав государств ШОС в КНР и Совета глав правительств ШОС в России, подчеркнул Моргулов.
Лидеры государств поддерживают хорошие дружеские отношения. Си Цзиньпин назвал российского главу самым близким другом, Путин также высказывался о том, что считает председателя КНР своим другом, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.