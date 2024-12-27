Бизнесмен на Infiniti пропал по пути из Екатеринбурга в Челябинск

27 декабря 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

При себе у мужчины телефон, но он не отвечает Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбургский бизнесмен Виталий Кузнецов пропал по пути в Челябинск. Он отправился туда на автомобиле Infiniti, сообщил URA.RU источник. «Еще 22 декабря мужчина сообщил жене, что едет по работе в Челябинск. Последний раз он вышел на связь 24-го числа и пропал. Его сотовый не отвечает», — объяснил собеседник агентства. Ранее он никогда не уходил из дома, спиртным не злоупотребляет. Приметы пропавшего: рост 180 см, спортивного телосложения, темные волосы и карие глаза. Сейчас Кузнецова ищет полиция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский бизнесмен Виталий Кузнецов пропал по пути в Челябинск. Он отправился туда на автомобиле Infiniti, сообщил URA.RU источник. «Еще 22 декабря мужчина сообщил жене, что едет по работе в Челябинск. Последний раз он вышел на связь 24-го числа и пропал. Его сотовый не отвечает», — объяснил собеседник агентства. Ранее он никогда не уходил из дома, спиртным не злоупотребляет. Приметы пропавшего: рост 180 см, спортивного телосложения, темные волосы и карие глаза. Сейчас Кузнецова ищет полиция.