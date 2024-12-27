Бизнесмен на Infiniti пропал по пути из Екатеринбурга в Челябинск

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Восьмой общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». Екатеринбург, чиновник, переговоры, бизнесмен, сообщение, телефон в руках
При себе у мужчины телефон, но он не отвечает Фото:

Екатеринбургский бизнесмен Виталий Кузнецов пропал по пути в Челябинск. Он отправился туда на автомобиле Infiniti, сообщил URA.RU источник.

«Еще 22 декабря мужчина сообщил жене, что едет по работе в Челябинск. Последний раз он вышел на связь 24-го числа и пропал. Его сотовый не отвечает», — объяснил собеседник агентства.

Ранее он никогда не уходил из дома, спиртным не злоупотребляет. Приметы пропавшего: рост 180 см, спортивного телосложения, темные волосы и карие глаза. Сейчас Кузнецова ищет полиция.

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Екатеринбургский бизнесмен Виталий Кузнецов пропал по пути в Челябинск. Он отправился туда на автомобиле Infiniti, сообщил URA.RU источник. «Еще 22 декабря мужчина сообщил жене, что едет по работе в Челябинск. Последний раз он вышел на связь 24-го числа и пропал. Его сотовый не отвечает», — объяснил собеседник агентства. Ранее он никогда не уходил из дома, спиртным не злоупотребляет. Приметы пропавшего: рост 180 см, спортивного телосложения, темные волосы и карие глаза. Сейчас Кузнецова ищет полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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