В России появился препарат для лечения мужского рака

В России зарегистрировали новое лекарство для лечения рака предстательной железы
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Препарат «Ракурс (223Ra)» обладает двойным действием
Препарат «Ракурс (223Ra)» обладает двойным действием Фото:

В России зарегистрирован новый препарат для лечения рака предстательной железы под названием «Ракурс (223Ra)». Он был разработан на основе отечественного сырья. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическое агентство (ФМБА).

«Российский препарат для лечения рака предстательной железы. Зарегистрирован импортозамещенный радиофармпрепарат „Ракурс (223Ra)“, — говорится в сообщении telegram-канала ФМБА. Там добавили, что препарат создан с использованием сырья, произведенного в России.

«Ракурс (223Ra)» обладает двойным действием: он уничтожает метастазы в костях, что позволяет продлить жизнь пациентам, и эффективно облегчает болевой синдром, уменьшая необходимость в обезболивающих. Это значительно улучшает качество жизни больных раком предстательной железы, заключили в ФМБА.

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В России зарегистрирован новый препарат для лечения рака предстательной железы под названием «Ракурс (223Ra)». Он был разработан на основе отечественного сырья. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическое агентство (ФМБА). «Российский препарат для лечения рака предстательной железы. Зарегистрирован импортозамещенный радиофармпрепарат „Ракурс (223Ra)“, — говорится в сообщении telegram-канала ФМБА. Там добавили, что препарат создан с использованием сырья, произведенного в России. «Ракурс (223Ra)» обладает двойным действием: он уничтожает метастазы в костях, что позволяет продлить жизнь пациентам, и эффективно облегчает болевой синдром, уменьшая необходимость в обезболивающих. Это значительно улучшает качество жизни больных раком предстательной железы, заключили в ФМБА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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