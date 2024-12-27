В России появился препарат для лечения мужского рака

В России зарегистрирован новый препарат для лечения рака предстательной железы под названием «Ракурс (223Ra)». Он был разработан на основе отечественного сырья. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическое агентство (ФМБА).
«Российский препарат для лечения рака предстательной железы. Зарегистрирован импортозамещенный радиофармпрепарат „Ракурс (223Ra)“, — говорится в сообщении telegram-канала ФМБА. Там добавили, что препарат создан с использованием сырья, произведенного в России.
«Ракурс (223Ra)» обладает двойным действием: он уничтожает метастазы в костях, что позволяет продлить жизнь пациентам, и эффективно облегчает болевой синдром, уменьшая необходимость в обезболивающих. Это значительно улучшает качество жизни больных раком предстательной железы, заключили в ФМБА.
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