«Воевать накладно»: Медведев оценил возможность войны с США

Медведев: воевать с Америкой накладно
© Служба новостей «URA.RU»
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Дружеских отношений с США не предвидится, заявил Медведев
Дружеских отношений с США не предвидится, заявил Медведев Фото:

Война с США финансово невыгодна для России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Воевать с Америкой накладно — прямой конфликт с очевидностью перерастет в мировую ядерную войну», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в ближайшие 100 лет дружеских отношений между Россией и США не ожидается.

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе, заявил, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен готовили украинского лидера Владимира Зеленского к конфликту с Россией с 2020 года. Он утверждает, что они с осени 2020 года намеренно использовали Зеленского для ведения войны с РФ и обеспечили ему стабильную власть для реализации своих целей.

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Война с США финансово невыгодна для России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Воевать с Америкой накладно — прямой конфликт с очевидностью перерастет в мировую ядерную войну», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в ближайшие 100 лет дружеских отношений между Россией и США не ожидается. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе, заявил, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен готовили украинского лидера Владимира Зеленского к конфликту с Россией с 2020 года. Он утверждает, что они с осени 2020 года намеренно использовали Зеленского для ведения войны с РФ и обеспечили ему стабильную власть для реализации своих целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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