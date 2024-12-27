Война с США финансово невыгодна для России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Воевать с Америкой накладно — прямой конфликт с очевидностью перерастет в мировую ядерную войну», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в ближайшие 100 лет дружеских отношений между Россией и США не ожидается.
Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе, заявил, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен готовили украинского лидера Владимира Зеленского к конфликту с Россией с 2020 года. Он утверждает, что они с осени 2020 года намеренно использовали Зеленского для ведения войны с РФ и обеспечили ему стабильную власть для реализации своих целей.
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